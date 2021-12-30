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Джордж Клуни готов стать звездой Marvel, но его роль будет особой

Джордж Клуни готов стать звездой Marvel, но не как актер

Студия Disney готовит очередной проект по киновселенной Marvel, речь идет о фантастическом сериале «Лунный рыцарь», основанном на одноименных комиксах. Журналисты предполагают, что за режиссуру будет отвечать известный актер.

Студия Marvel ранее заявляла, что первые четыре эпизода поставит Мохамед Диаб, а еще двумя сериями займутся Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Но на сайте Disney+ заметили кое-что новенькое.

Список режиссеров проектов по Marvel пополнил Джордж Клуни. Именно он снимет заключительные эпизоды сериала. Дата выхода проекта на экраны пока не обозначена, сообщает Cosmic Circus.

30 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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