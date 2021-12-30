Джордж Клуни готов стать звездой Marvel, но его роль будет особой

Студия Disney готовит очередной проект по киновселенной Marvel, речь идет о фантастическом сериале «Лунный рыцарь», основанном на одноименных комиксах. Журналисты предполагают, что за режиссуру будет отвечать известный актер.

Студия Marvel ранее заявляла, что первые четыре эпизода поставит Мохамед Диаб, а еще двумя сериями займутся Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Но на сайте Disney+ заметили кое-что новенькое.

Список режиссеров проектов по Marvel пополнил Джордж Клуни. Именно он снимет заключительные эпизоды сериала. Дата выхода проекта на экраны пока не обозначена, сообщает Cosmic Circus.