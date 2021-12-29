Зачем оформлять франшизу в 2022 году?

Индустрия автострахования состоит из фирм, которые гарантируют или принимают на себя риски по полисам автострахования. Автомобильное страхование в основном обеспечивает финансовую защиту от физического повреждения автомобилей и телесных повреждений в результате дорожно-транспортных происшествий. Стоит упомянуть, что автомобильное страхование также может защитить от наступившей ответственности.

Регистрация ОСАГО является обязательной для законной езды по дорогам Украины. Страховые компании предлагают водителям разные варианты автогражданки. Пользователь выбирает для себя наилучший вариант: ОСАГО с франшизой или без нее. Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» регулирует вопросы автострахования в Украине.

Как работает франшиза в автостраховании

Finance.ua разборался, что такое франшиза в автостраховании и как ее выгодно использовать. Читайте больше полезных статей и актуальных новостей об ОСАГО и новых законопроектах. Вы также можете оформить автострахование онлайн, чтобы сэкономить свое время.

Франшиза ОСАГО — часть денег, которую виновнику придется выложить из собственного кармана за принесенный ущерб. Страховые компании предлагают водителям франшизы от 0 до 2600 гривен. Нулевой тип франшизы считается наиболее эффективным, но самым дорогим из всех. В случае ДТП, виновник аварии с нулевой франшизой не должен будет возмещать ущерб, так как полную сумму выплатит страховая.

Кроме того, автострахование онлайн с франшизой делится на 2 типа:

Безусловная франшиза. В данном случае франшиза просто вычитает сумму из договора. К примеру, ваша сумма — 1000 грн. Если ущерб составляет 5000 грн, страховая компенсирует 4000.

В данном случае франшиза просто вычитает сумму из договора. К примеру, ваша сумма — 1000 грн. Если ущерб составляет 5000 грн, страховая компенсирует 4000. Условная франшиза. В случае происшествия оцениваются убытки и если они не превышают франшизу, то человек сам выплатит за ущерб определенную сумму. Однако в случае нанесения ущерба выше суммы франшизы, то страховая компания покроет весь ущерб без вычета франшизы.

Finance.ua заботиться обо всех водителях Украины: с электрокаром, фурой, мотоциклом или авто с иностранной регистрацией — каждый сможет найти лучшие условия по автогражданке к 2022 году.