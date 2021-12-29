В России планируют вернуть «смертную казнь», которая является «исторически естественной » по мнению властей

Однако такое развитие событий маловероятно, пока существует практика умышленных убийств, отметил председатель КС в своей новой книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте инстанции. Внимание на публикацию обратила газета «Коммерсантъ».

Он объяснил, что решение Конституционного суда, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на нынешнем историческом этапе, не исключает возврата смертной казни в будущем.

Мораторий на смертную казнь в России был введён 16 апреля 1997 года, он действует с того момента, как РФ вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведён в исполнение в 1996 году.