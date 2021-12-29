 
«  
  »

В России планируют вернуть «смертную казнь», которая является «исторически естественной » по мнению властей

В России планируют вернуть «смертную казнь», которая является «исторически естественной » по мнению властей. За возвращение смертной казни в России выступают как депутаты Госдумы, так и высшие чиновники путинской администрации.
По мнению Валерия Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые несвойственны российскому национальному правосознанию, и этот вопрос до сих пор не закрыт

Однако такое развитие событий маловероятно, пока существует практика умышленных убийств, отметил председатель КС в своей новой книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте инстанции. Внимание на публикацию обратила газета «Коммерсантъ».

Он объяснил, что решение Конституционного суда, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на нынешнем историческом этапе, не исключает возврата смертной казни в будущем.

Мораторий на смертную казнь в России был введён 16 апреля 1997 года, он действует с того момента, как РФ вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведён в исполнение в 1996 году.

29 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  