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Сборы «Человека-паука» поставили исторический рекорд

Сборы «Человека-паука: Нет пути домой» в США превысили 500 миллионов долларов — это абсолютный рекорд для Sony 

  • Фильм с Томом Холландом стал первым в истории Sony Pictures, который преодолел отметку в полмиллиарда долларов в домашнем прокате. Этого показателя кинокомикс добился 28 декабря, собрав дополнительные 24,8 миллиона долларов.
  • За прошедший уик-энд «Нет пути домой» показал лучший результат во время пандемии, собрав по всему миру свыше миллиарда долларов.
  • Аналитики прогнозируют Sony рекордную прибыль в 610 миллионов долларов. 25% прибыли заберёт себе Marvel, поскольку именно эту часть производственного бюджета покрыла компания.
29 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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