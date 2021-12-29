Зачем оформлять франшизу в 2022 году? США пригласит Тайвань к крупнейшим военным учениям » Сборы «Человека-паука» поставили исторический рекорд Сборы «Человека-паука: Нет пути домой» в США превысили 500 миллионов долларов — это абсолютный рекорд для Sony Фильм с Томом Холландом стал первым в истории Sony Pictures, который преодолел отметку в полмиллиарда долларов в домашнем прокате. Этого показателя кинокомикс добился 28 декабря, собрав дополнительные 24,8 миллиона долларов.

За прошедший уик-энд «Нет пути домой» показал лучший результат во время пандемии, собрав по всему миру свыше миллиарда долларов.

Аналитики прогнозируют Sony рекордную прибыль в 610 миллионов долларов. 25% прибыли заберёт себе Marvel, поскольку именно эту часть производственного бюджета покрыла компания.