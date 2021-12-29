Режиссер нового блокбастера с ДиКаприо рассказал о финальной реплике актера

Режиссер Адам Маккей дал интервью о своем новом сатирическом блокбастере «Не смотрите наверх». Фильм повествует о конце света, произошедшем из-за человеческой глупости.

Главные роли в картине сыграли Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс. Засветились там и такие звезды поп-музыки, как Ариана Гранде и Кид Кади, а также восходящая звезда Голливуда Тимоти Шаламе.

В финале астроном Рэндал Минди в исполнении ДиКаприо за несколько мгновений до конца фильма говорит:

«У нас ведь и вправду было всё, не так ли? Если задуматься».

Как рассказал в своем интервью порталу Variety режиссер, финальная фраза актера не была прописана в сценарии, и Леонардо сам посчитал нужным сказать её.

Когда он обратился с предложением к Маккею и помощнику по сценарию Кейт Хардман, то чуть не вышиб из них слезу, после чего они немедленно согласились. Фильм «Не смотрите наверх» уже доступен на Netflix.