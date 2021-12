В Беларуси студентов будут загонять в колхозы В Китае арестовали шесть гонконгских независимых журналистов » Последний американский невольничий корабль удалось сохранить Последний американский невольничий корабль удалось сохранить. Корабль оказался целым на две трети. Подводные археологи обследовали последний американский невольничий корабль «Клотильда», обнаруженный в Алабаме в 2018 году. Оказалось, что судно сохранилось примерно на две трети благодаря пресной воде и илу реки Мобил-Тесно. Ученые надеются, что в сохранившемся трюме они найдут провиант и цепи, а также сумеют выделить ДНК из органических остатков. Об этом сообщает агентство The Associated Press. В 2018 году американский журналист Бен Рейнс (Ben Raines) сообщил, что обнаружил в нижней дельте реки Мобил-Тесно, в нескольких километрах от города Мобил, обломки корабля, который предположительно может быть «Клотильдой» — последним невольничьим судном, доставлявшим пленных рабов из Африки в США. Этот двухмачтовый корабль длиной около 26 и шириной порядка 7 метров был затоплен по приказу капитана в июле 1860 года. В 2019 году американские подводные археологи подтвердили, что обнаруженные деревянный корпус корабля — это действительно последнее невольничье судно, на котором нелегально привезли рабов из Африки на американский Юг. Подводные археологи рассказали о результатах новых исследований «Клотильды». Так, ученый Джеймс Дельгадо (James Delgado) из компании SEARCH Inc. сообщил, что верхняя часть двухмачтового судна уже исчезла, однако трюм, где хранились пленные африканцы и провиант, все еще цел, хотя находился под водой полтора столетия. По мнению исследователя, это повышает ценность находки, так как большинство подобных кораблей ученые обнаруживают в виде обломков. В этом же случае, по крайней мере, две трети корабля сохранилось. Кроме того, наличие неосвещаемого и непроветриваемого трюма, где люди неделями содержались в качестве груза, может позволить найти остатки провизии, воды, цепей и даже ДНК людей. Дельгадо отметил, что это самое неповрежденное невольничье судно, которое когда-либо было обнаружено. Ил и пресная вода реки Мобил-Тенсо обеспечили его сохранность. По словам Дельгадо, на исследование корабля штат выделил один миллион долларов. В начале 2022 года ученые надеются узнать, что находится внутри трюма, а также планируют в дальнейшем вытащить остатки судна из реки, чтобы выставить на всеобщее обозрение.