Илон Маск раскрыл личность создателя биткоина

Создателем биткоина можно считать ученого Ника Сабо, специалиста в области криптографии, заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Личность возможного автора идеи он раскрыл в ходе интервью в подкасте Лекса Фридмана, опровергая слухи о том, что за биткоином стоит он сам.

«Посмотрите на эволюцию идей до запуска биткоина. Я не знаю точно, конечно, кто создал биткоин в практических целях, но эволюция идей довольно ясна», — заметил Маск, указав, что развитию этих идей в значительной степени способствовал именно Сабо.

Предположение о том, что биткоин создал Маск, высказал бывший сотрудник SpaceX и Tesla Сахил Гупта. Он выступает с этой гипотезой уже не один год: еще в 2017-м в его блоге вышел пост с заявлениями о том, что Маск и есть Сатоши Накамото, создатель биткоина. Тогда бизнесмен уже опровергал гипотезу Гупты в своем Twitter.

Однако в конце декабря этого года Гупта написал еще один пост, где пересказал телефонный разговор с Сэмом Теллером, который тогда занимался кадровыми вопросами в компаниях Маска. «Когда разговор уже заканчивался, я спросил: “Илон и есть Сатоши?” 15 секунд была тишина, а потом Теллер ответил: “Ну что я могу сказать?” Это не пересказ, он так и сказал. Тогда я ответил: “Вау”, и повисла неловкая тишина. Мы попрощались, и разговор на этом закончился».