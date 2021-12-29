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Элайджа Вуд до сих пор не осилил «Властелина колец»

Неправильный хоббит: Элайджа Вуд до сих пор не осилил «Властелина колец»

Элайджа Вуд получил невероятную славу после того, как сыграл хоббита Фродо в трилогии «Властелин колец» режиссера Питера Джексона. Но актер сделал постыдное признание.

По словам Вуда, во время съемок он пытался начать читать книги Толкина, но тогда забросил их, надеясь вернуться к прочтению позже. Прошло уже почти двадцать лет, а воз и ныне там.

«Книга плотная и многословная, невероятная, литературная и красивая, но тяжелая. Мне показалось утомительным читать книгу и заниматься работой на площадке. Я просто доверял сценарию. Я все еще не прочитал ее 20 лет спустя. Это смешно и это так глупо. Это мой крест, который я несу. Наверное, все кроме меня читали «Властелина колец»», — признался Вуд в беседе с Esquire.

29 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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