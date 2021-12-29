Режиссер нового блокбастера с ДиКаприо рассказал о финальной реплике актера Коломойський вже має певні домовленості з РФ на випадок її вторгнення до України, — економіст » Элайджа Вуд до сих пор не осилил «Властелина колец» Элайджа Вуд получил невероятную славу после того, как сыграл хоббита Фродо в трилогии «Властелин колец» режиссера Питера Джексона. Но актер сделал постыдное признание. По словам Вуда, во время съемок он пытался начать читать книги Толкина, но тогда забросил их, надеясь вернуться к прочтению позже. Прошло уже почти двадцать лет, а воз и ныне там. «Книга плотная и многословная, невероятная, литературная и красивая, но тяжелая. Мне показалось утомительным читать книгу и заниматься работой на площадке. Я просто доверял сценарию. Я все еще не прочитал ее 20 лет спустя. Это смешно и это так глупо. Это мой крест, который я несу. Наверное, все кроме меня читали «Властелина колец»», — признался Вуд в беседе с Esquire.