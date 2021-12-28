Ученые выяснили, что собак изумляет нарушение законов физики в мультфильмах

Собаки оказались знакомы с базовыми законами физики и реагируют с удивлением на их нарушение. Соответствующая статья опубликована в журнале Biology Letters.

В ходе экспериментов, проведенных Кристофом Фёльтером из Венского университета,14 дрессированных бордер-колли наблюдали за движением 3D-моделей мячиков по экрану. Большую часть времени они перемещались сообразно законам физики, но иногда нарушали их.

Во время этих опытов ученые наблюдали за движениями собачьих глаз. Когда виртуальные мячики начинали двигаться сами по себе, без толчка другим мячиком, животные смотрели на них дольше, и их зрачки расширялись, что является признаком недоумения и удивления.

«Это отправная точка обучения, – говорят авторы. – У вас появляются ожидания касательно окружения, и вы наблюдаете закономерности в поведении физических объектов. Затем, когда что-то происходит неожиданно, вы обращаете на это внимание и пытаетесь понять, что происходит».

Точно такую же реакцию демонстрируют младенцы старше шести месяцев и шимпанзе, говорят ученые.