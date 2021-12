В Израиле научились производить электричество из морского салата Жителя Калифорнии приговорили к трем годам тюрьмы за угрозы журналистам » Metacritic назвал топ-20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году Metacritic назвал топ-20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году Как и в случае с худшими сериалами, в топ-20 включили шоу, вышедшие в период с января по 31 декабря 2021 года. Сериалы оценили по итоговому рейтингу на основе обзоров от крупных изданий. В качестве бонуса Metacritic также назвал лучшие ТВ-«спешлы». Топ-20 лучших новых сериалов 2021 года по версии Metacritic «Подземная железная дорога» — 92 балла «Это грех» — 91 балл «Последняя возможность: Баскетбол» — 90 баллов «Мухаммед Али» — 88 баллов «Рисуя с Джоном» — 86 баллов «The Beatles: Get Back» — 85 баллов «Хемингуэй» — 85 баллов «Маккартни 3,2,1» — 85 баллов «Слишком близко» — 84 балла «Уничтожьте всех дикарей» — 83 балла «1971: год, когда музыка всё изменила» — 83 балла «Псы резервации» — 83 балла «Мы — Lady Parts» — 83 балла «Белый лотос» — 82 балла «Люпен» — 82 балла «О всех созданиях — больших и малых» — 82 балла «Вафля и Моти» — 82 балла «Уборщица. История матери-одиночки» — 82 балла «Станция Одиннадцать» — 82 балла «Медвежий угол» — 82 балла Лучшие «спешлы» и фильмы для ТВ «Бо Бёрнем: Дома» — 98 баллов «Ромео + Джульетта» — 92 балла «Найти Элизабет» — 86 баллов The Black Church: This Is Our Story, This Is Our Song — 85 баллов «Преступление века» — 84 балла Первое место среди уже существующих сериалов, которые в 2021-м получили продолжения, заняли «Наследники».