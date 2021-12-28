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Metacritic назвал топ-20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году

Metacritic назвал топ-20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году

Как и в случае с худшими сериалами, в топ-20 включили шоу, вышедшие в период с января по 31 декабря 2021 года. Сериалы оценили по итоговому рейтингу на основе обзоров от крупных изданий. В качестве бонуса Metacritic также назвал лучшие ТВ-«спешлы».

Топ-20 лучших новых сериалов 2021 года по версии Metacritic
  1. «Подземная железная дорога» — 92 балла
  2. «Это грех» — 91 балл
  3. «Последняя возможность: Баскетбол» — 90 баллов
  4. «Мухаммед Али» — 88 баллов
  5. «Рисуя с Джоном» — 86 баллов
  6. «The Beatles: Get Back» — 85 баллов
  7. «Хемингуэй» — 85 баллов
  8. «Маккартни 3,2,1» — 85 баллов
  9. «Слишком близко» — 84 балла
  10. «Уничтожьте всех дикарей» — 83 балла
  11. «1971: год, когда музыка всё изменила» — 83 балла
  12. «Псы резервации» — 83 балла
  13. «Мы — Lady Parts» — 83 балла
  14. «Белый лотос» — 82 балла
  15. «Люпен» — 82 балла
  16. «О всех созданиях — больших и малых» — 82 балла
  17. «Вафля и Моти» — 82 балла
  18. «Уборщица. История матери-одиночки» — 82 балла
  19. «Станция Одиннадцать» — 82 балла
  20. «Медвежий угол» — 82 балла
Лучшие «спешлы» и фильмы для ТВ
  1. «Бо Бёрнем: Дома» — 98 баллов
  2. «Ромео + Джульетта» — 92 балла
  3. «Найти Элизабет» — 86 баллов
  4. The Black Church: This Is Our Story, This Is Our Song — 85 баллов
  5. «Преступление века» — 84 балла

Первое место среди уже существующих сериалов, которые в 2021-м получили продолжения, заняли «Наследники».

28 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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