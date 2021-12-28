Metacritic назвал топ-20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году

Как и в случае с худшими сериалами, в топ-20 включили шоу, вышедшие в период с января по 31 декабря 2021 года. Сериалы оценили по итоговому рейтингу на основе обзоров от крупных изданий. В качестве бонуса Metacritic также назвал лучшие ТВ-«спешлы».
Топ-20 лучших новых сериалов 2021 года по версии Metacritic
- «Подземная железная дорога» — 92 балла
- «Это грех» — 91 балл
- «Последняя возможность: Баскетбол» — 90 баллов
- «Мухаммед Али» — 88 баллов
- «Рисуя с Джоном» — 86 баллов
- «The Beatles: Get Back» — 85 баллов
- «Хемингуэй» — 85 баллов
- «Маккартни 3,2,1» — 85 баллов
- «Слишком близко» — 84 балла
- «Уничтожьте всех дикарей» — 83 балла
- «1971: год, когда музыка всё изменила» — 83 балла
- «Псы резервации» — 83 балла
- «Мы — Lady Parts» — 83 балла
- «Белый лотос» — 82 балла
- «Люпен» — 82 балла
- «О всех созданиях — больших и малых» — 82 балла
- «Вафля и Моти» — 82 балла
- «Уборщица. История матери-одиночки» — 82 балла
- «Станция Одиннадцать» — 82 балла
- «Медвежий угол» — 82 балла
Лучшие «спешлы» и фильмы для ТВ
- «Бо Бёрнем: Дома» — 98 баллов
- «Ромео + Джульетта» — 92 балла
- «Найти Элизабет» — 86 баллов
- The Black Church: This Is Our Story, This Is Our Song — 85 баллов
- «Преступление века» — 84 балла
Первое место среди уже существующих сериалов, которые в 2021-м получили продолжения, заняли «Наследники».
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