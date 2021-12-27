Постарела — Дженнифер Лопес показала себя без макияжа и ретуши

Инфополе регулярно затрагивает тему внешности Дженнифер Лопес, что неудивительно, ведь в 52 года звезда выглядит потрясающе. Безусловно, это заслуга не только природы, спорта и диет, а еще и декоративной косметики, однако Джей Ло доказывает, что и без макияжа она просто сияет.

Накануне Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram новый видеоролик, в котором предстала перед подписчиками в шелковом халате-кимоно и совершенно не накрашенной. Кожа звезды выглядит здоровой, и в целом певица удивляет светлым тоном и отсутствием морщин.

Примечательно, что ролик звезды был посвящен косметике, она рекламировала средство своего бренда JLO BEAUTY. Однако многие подписчики обратили внимание не на пиар продукта, а именно на внешность кумира.