Когда мир предал евреев — конференция 1938 года

Политики, мило отдохнувшие в живописном Эвиане летом 1938 года, фактически поддержали план нацистов по «окончательному решению еврейского вопроса»

В заголовок вынесено название впервые вышедшей на немецком языке книги д-ра И.Тиса (ФРГ), в которой скрупулезно изучается история международной конференции по вопросам беженцев, проходившей 5-16 июля 1938 года во французском курортном Эвиане. Несмотря на актуальность проблемы, Эвианская конференция, по замечанию российского ученого, доктора исторических наук Б.Хавкина, не находится в центре внимания современной исторической науки. В России, например, исследований по этой теме и поныне нет.

Местом конференции 1938 года был выбран лучший в Эвиане отель «Royal».

Один из портье этой фешенебельной гостиницы вспоминал: «У нас собрались очень важные персоны, и они прекрасно провели здесь время. Катались по озеру, ночи напролет играли в казино, принимали ванны из минеральной воды, поднимались на Альпы. Кое-кто ходил на заседания, хотя им было нелегко высиживать в зале, за порогом которого их ждало так много удовольствий».

Присутствовали представители 32 стран, наблюдатели из Польши и Румынии, представители еврейских организаций, пресса – всего около 200 человек.

Конференция проходила по предложению президента США Франклина Рузвельта, на ней было запланировано обсудить вопросы предоставления убежища политическим беженцам из Третьего рейха, подавляющее большинство которых были евреями. Положение немецких и австрийских евреев еще больше ухудшилось после аншлюса (присоединения к нацистской Германии) Австрии 11-12 марта 1938 года. Будущее Чехословакии, еврейское население которой составляло около 200 тысяч, уже висело на волоске.

Заместитель главы делегации США на Эвианской конференции, председатель Рузвельтовского комитета по делам политических беженцев Джеймс Макдональд так описал положение, в котором оказались евреи в Германии после прихода нацистов к власти: «Одной из основных целей нацистской политики является создание невыносимых условий жизни для евреев в Германии путем лишения их возможности заниматься своими профессиями, путем изъятия у них финансовых активов. В соответствии с расовыми Нюрнбергскими законами евреи Третьего рейха были лишены гражданства и законных прав».

Начиная с 1938 года, на евреев проводился постоянный нажим со стороны гестапо и служб СС во всем Третьем рейхе, чтобы принудить их эмигрировать. Эту деятельность координировал Адольф Эйхман. Сотни тысяч человек стали беженцами. Условия существования евреев в Германии, в результате которых образовался поток беженцев, стали настолько критическими, что возникла необходимость в пересмотре ситуации.

С начала работы конференции в выступлениях большинства участников звучало нежелание стран открыть свои границы перед преследуемыми евреями. Председатель конференции, глава делегации США М.Тейлор заявил, что США уже сделали все возможное, впустив в страну 27370 человек в 1938 году, т.е. полностью исчерпав въездную квоту для беженцев из Германии и Австрии.

Представитель Великобритании лорд Винтертон отметил, что его страна «видит свою задачу главным образом в том, чтобы подготовить эмигрантов к окончательному переселению в другие страны», а на территории Соединенного Королевства не может размещать беженцев из-за перенаселенности и большого числа безработных. Британия была готова принять лишь 100 семей беженцев в своих колониях в Восточной Африке. При этом лорд Винтертон полностью исключил Палестину как возможное убежище для еврейских беженцев. Швейцарцы и французы также не рискнули открыть границы для евреев из Германии, чтобы не раздражать опасного соседа – гитлеровский Рейх. Франция заявила, что уже приняла максимальное число беженцев. По словам французского представителя Беренже, страна уже была насыщена, если не перенасыщена мигрантами.

Такую же позицию заняла Бельгия. Нидерланды были готовы стать лишь транзитным пунктом для беженцев, направляющихся в другие страны. Австралия объяснила свой отказ впустить беженцев из Европы тем, что в стране нет конфликтов на национальной почве, и она не хочет их возникновения. Канада и страны Латинской Америки заявили, что вследствие экономического кризиса и высокого уровня безработицы они не могут принять сколько-нибудь значимое число беженцев.

Лишь Доминиканская Республика согласилась принять по 10 тысяч евреев в год в течение двух лет, но при условии – если ей заплатят за каждого трудоспособного беженца по пять тысяч долларов США, а также помогут племенным скотом и сельхозмашинами. Об этом заявил посол Доминиканской Республики во Франции и Бельгии Виргилио Трухильо Молино, представлявший в Эвиане своего брата — президента Рафаэля Леонидаса Трухильо Молино, одного из самых кровавых диктаторов Латинской Америки по прозвищу «Шеф». США платить отказались, а еврейская благотворительная организация «Джойнт» не обладала необходимыми финансовыми возможностями. В результате до Доминиканской Республики добрались всего 700 еврейских беженцев.

Таким образом, в Эвиане интересы отдельных государств взяли верх над нуждами беженцев. Был сформулирован принцип финансирования приема беженцев не государствами, а частными организациями. Конференция оказалась не в состоянии обязать то или иное государство принять больше беженцев, чем это предусматривали правила каждой конкретной страны. Ни одна из 32 стран не оспаривала «право германского правительства на законодательные меры в отношении некоторых своих граждан».

Итоги работы Эвианской конференции оказались весьма скромными. Было принято решение продолжить работу и до 3 августа 1938 года создать в Лондоне Межправительственный комитет по делам беженцев во главе с американским юристом-международником Дж.Рабли. Но этот кабинет не получил ни достаточного финансирования, ни реальных полномочий. Он обращался к различным странам мира с призывом открыть границы для еврейских беженцев, чтобы эмиграция из Германии была организована в определенных рамках и чтобы беженцам было дозволено брать с собой хотя бы часть своей собственности. Комитету по делам беженцев удалось добиться согласия правительства США в течение пяти лет максимально заполнить квоту для беженцев из Германии, Австрии и из расчлененной по мюнхенскому соглашению 30 сентября 1938 года Чехословакии. Кроме того, комитет сумел убедить Австралию принять в течение трех лет 15 тысяч человек, и страны Латинской Америки также согласились на определенных финансовых условиях впустить небольшое число еврейских беженцев.

После неудачи Эвианской конференции немецкие евреи мрачно шутили, что если слово «эвиан» прочитать, как принято в еврейской грамоте, справа налево, получится слово «наив». К сожалению, евреи оказались слишком наивными, когда надеялись на международную защиту.

В качестве «еврейского наблюдателя из Палестины» на конференции присутствовала Голда Меир, будущий премьер-министр Государства Израиль. В своей книге «Моя жизнь» она вспоминала:

«Страшное это был дело — сидеть в роскошном зале и слушать, как делегаты 32 стран поочередно объясняли, что они хотели бы принять значительное число беженцев, но, к несчастью, не в состоянии это сделать. Человек, не переживший это, не в состоянии понять, что я испытывала в Эвиане. Всю эту смесь горя, разочарования, ярости и ужаса. Мне хотелось встать и крикнуть всем им: «Вы что, не понимаете, что эти «цифры» — живые люди, люди, которые, если вы не впустите их, обречены сидеть до смерти в концлагерях или скитаться по миру как прокаженные?». Конечно, я не знала тогда, что этих беженцев, которых никто не хотел принимать, ожидает смерть».

После этой конференции у Гитлера были развязаны руки. Он понял, что евреям неоткуда ждать помощи. Некоторые опасения Германии, что ее политика преследования и жестокости по отношению к евреям может вызвать отрицательную реакцию в мире и заставит демократические страны принять какие-то меры, не оправдались, и стало ясно, что ни одна страна не выступит против Третьего рейха и что нацисты могут и дальше продолжать и усиливать антиеврейскую кампанию.

В контексте решения проблемы еврейских беженцев редко говорят о роли Советского Союза. СССР вообще не принимал участия в Эвианской конференции. 1937-1938 годы, как известно, были годами Большого террора, когда случилось «очередное обострение классовой борьбы» на фоне очередных «успехов социалистического строительства» – как тут принять тысячи иностранных контрреволюционеров, когда своих расстреливаешь тысячами и ссылаешь в ГУЛАГ?

В Эвиане политическая демагогия не смогла скрыть фактического попустительства нацистам, которое проявилось и на Мюнхенской конференции 29-30 сентября 1938 года.

До нацистского «окончательного решения еврейского вопроса» оставался один шаг. После Хрустальной ночи 9 ноября 1938 года этот шаг был сделан.

Во время Второй мировой войны, развязанной нацистами для достижения мирового господства «высшей арийской расы», жертвами Холокоста стали шесть миллионов европейских евреев. Их гибель – в том числе и на совести «эвианцев», столь мило отдохнувших на живописном альпийском курорте летом 1938-го.

СЕМЕН КИПЕРМАН