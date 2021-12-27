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Дженнифер Лопес на рождество превратилась в Ким Кардашьян

Дженнифер Лопес на рождество превратилась в Ким Кардашьян — новый имидж оценили по достоинству.

Молодится всеми силами: правду о Джей Ло выдал новый имидж

Стилист 52-летней Дженнифер Лопес опубликовала необычный снимок. Судя по фото, возлюбленная Бена Аффлека кардинально сменила имидж и покрасила волосы в розовый цвет.

Публика начала подшучивать на тему того, что Джей Ло пытается выглядеть моложе ради Бена Аффлека. Некоторые в комментариях и вовсе смеялись над попытками звезды молодиться.

Оказалось, что поклонники отчасти оказались правы.

«Джей Ло, конечно же, пытается казаться моложе после реюниона с Аффлеком. В 52 года ее розовый цвет волос смотрится вызывающе. Лучше бы было остаться в своем цвете», — уверена эксперт.

27 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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