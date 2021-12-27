Когда мир предал евреев — конференция 1938 года Американцы отмечают рождество необычным фильмом из прошлого » Дженнифер Лопес на рождество превратилась в Ким Кардашьян Дженнифер Лопес на рождество превратилась в Ким Кардашьян — новый имидж оценили по достоинству. Стилист 52-летней Дженнифер Лопес опубликовала необычный снимок. Судя по фото, возлюбленная Бена Аффлека кардинально сменила имидж и покрасила волосы в розовый цвет. Публика начала подшучивать на тему того, что Джей Ло пытается выглядеть моложе ради Бена Аффлека. Некоторые в комментариях и вовсе смеялись над попытками звезды молодиться. Оказалось, что поклонники отчасти оказались правы. «Джей Ло, конечно же, пытается казаться моложе после реюниона с Аффлеком. В 52 года ее розовый цвет волос смотрится вызывающе. Лучше бы было остаться в своем цвете», — уверена эксперт.