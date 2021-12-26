Переписку Джонни Деппа слили в Сеть

Скандал вокруг Эмберд Херд и Джонни Деппа не утихает, а лишь обрастает новыми шокирующими подробностями. Актер Пол Беттани, который в 2013 году общался с Деппом, обнародовал личную переписку с экс-мужем Херд.

В один из вечеров Депп написал Полу гневное сообщение.

«Давай сожжем Эмбер!» — выпалил Джонни.

Беттани ответил, что это ни к чему, ведь Херд даже не ведьма. Тогда у Деппа появилась новая, но не менее злобная идея.

«Тогда давай утопим ее, прежде чем сжечь», — предложил Джонни.

После этого Депп предложил надругаться над телом Эмбер, чтобы «убедиться, что она мертва». Переписку Беттани зачитал в суде, а потому Джонни явно ждут новые проблемы, передает Independent.