Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) запустила тактическую баллистическую ракету нового поколения Pralay. Первые летные испытания боеприпаса прошли успешно. Pralay может поражать цели на расстоянии от 150 до 500 километров и запускается с мобильной пусковой установки.

Сегодня на вооружении индийских военных стоит семейство стратегических баллистических ракет Agni с дальностью от 700 километров — они основное средство страны для доставки ядерных зарядов. Из тактических баллистических ракет у Индии есть Prithvi с дальностью от 150 до 600 километров, разработанные в восьмидесятых, и сверхзвуковые «Брамос», способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Проект по разработке баллистической ракеты Pralay стартовал в 2015 году. Она создается на основе экзоатмосферного перехватчика из семейства Prithvi, предназначенной для уничтожения ракет на высоте от 50 до 180 километров. Баллистическая ракета нового поколения получила твердотопливный двигатель. Ее дальность — от 150 до 500 километров, а запускается она с помощью мобильной пусковой установки. Индийские медиа сравнивают Pralay с российскими «Искандерами» и китайскими Dongfeng 12.

DRDO впервые запустила Pralay 22 октября. Испытания прошли успешно: ракета пролетела по квазибаллистической траектории и поразила цель с высокой точностью. Все подсистемы сработали удовлетворительно.

Индийские военные испытали новую тактическую баллистическую ракету на следующий день после того, как Пакистан объявил о запуске новой версии своей крылатой ракеты Babur. Последняя может поражать цели на расстоянии более 900 километров.