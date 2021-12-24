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Reuters: Российские боевики массово прибывают на восток Украины

Российские боевики прибывают на территорию непризнанных республик на востоке Украины. Предположительно идет подготовка к «наступательным боевым действиям» со стороны сепаратистов. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на четырех анонимных информаторов.

Трое из четырех информаторов Reuters имели дело с вербовщиками-рекрутерами, не сообщавшими прямо, кого они представляют. При этом двое из трех человек приняли предложение. Один из информаторов сообщил, что воевал на Украине и в Сирии «за интересы российских спецслужб». ПО тем же данным скрытно идет переброска вооружений , в том числе наступательных и бронетехники.
24 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина

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