Николь Кидман пожаловалась на бич киноиндустрии Голливуда

Николь Кидман является одной из самых ярких актрис Голливуда. Однако даже у топовой звезды возникают проблемы на работе, когда дело касается половой принадлежности и возраста.

Накануне актриса дала интервью изданию Dujour и в разговоре с журналистами призналась, что в работе ей пришлось столкнуться с эйджизмом.

«В индустрии бытует мнение, что женщина-актер примерно к сорока годам заканчивает карьеру. Я никогда не сидела в кресле и не слышала, чтобы кто-то сказал: “Ты просрочила свой срок”. Однако случалось так, что тебе отказывали и закрывали перед тобой дверь», — поделилась Кидман.

Николь Кидман — обладательница «Оскара». Статуэтку звезда заслужила за роль в фильме «Часы» (2003). Кроме того, актриса еще трижды номинировалась на главную кинопремию, но очевидно, что заслуги перед кинематографом не останавливают Голливуд в том, чтобы отказывать артистам в работе из-за их возраста.