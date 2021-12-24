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Николь Кидман пожаловалась на бич киноиндустрии Голливуда

«Отказывали и закрывали дверь»: Николь Кидман пожаловалась на бич киноиндустрии

Николь Кидман является одной из самых ярких актрис Голливуда. Однако даже у топовой звезды возникают проблемы на работе, когда дело касается половой принадлежности и возраста.

Накануне актриса дала интервью изданию Dujour и в разговоре с журналистами призналась, что в работе ей пришлось столкнуться с эйджизмом.

«В индустрии бытует мнение, что женщина-актер примерно к сорока годам заканчивает карьеру. Я никогда не сидела в кресле и не слышала, чтобы кто-то сказал: “Ты просрочила свой срок”. Однако случалось так, что тебе отказывали и закрывали перед тобой дверь», — поделилась Кидман.

Николь Кидман — обладательница «Оскара». Статуэтку звезда заслужила за роль в фильме «Часы» (2003). Кроме того, актриса еще трижды номинировалась на главную кинопремию, но очевидно, что заслуги перед кинематографом не останавливают Голливуд в том, чтобы отказывать артистам в работе из-за их возраста.

24 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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