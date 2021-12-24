Netflix назвал нового лидера среди сериалов

17 декабря на экраны вышло продолжение «Ведьмака», и по прошествии недели после премьеры Netflix опубликовал мировой ТОП, который возглавил второй сезон сериала. В течение трех дней после выхода шоу оно набрало 142 млн часов просмотров.

Второй сезон «Ведьмака» обрел абсолютное лидерство в 93 странах, в числе которых Россия, Великобритания, США, Канада и Польша. По просмотрам сериал опередил «Бумажный дом», и можно полагать, что у него есть шансы отобрать звание рекордсмена у «Бриджертонов», которые за 29 дней собрали 625 млн часов. Примечательно, что вторую строчку мирового топа Netflix занимает первый сезон «Ведьмака».

Продолжение истории раскрывает противостояние королевств Севера Континента и армии императора Нильфгаарда, объявившего войну другим странам. Южные недоброжелатели стремятся захватить северные земли, однако за этим стоит личная цель злого правителя — принцесса Цирилла. Она оказывается под угрозой стать его заложницей, а ведьмак Геральт должен ее спасти и отбиваться придется не только от воинов, а и от монстров.