На Луну отправят «летающую тарелку», которая будет использовать эффект левитации

Сотрудники Массачусетского технологического института (MIT) представили концепцию парящего лунохода. Согласно проекту, космический корабль будет парить над ее поверхностью за счет силы электростатического отталкивания.

Из-за того, что на Луне отсутствует защитная атмосфера, ее поверхность напрямую подвергается воздействию космической плазмы и ультрафиолетовых лучей от Солнца. Это приводит к тому, что ее поверхность становится положительно заряженной, так, что лунная пыль поднимается на высоту до 1 метра над землей. Тот же эффект заставляет волосы вставать дыбом при статическом заряде. Ученые из MIT решили использовать это свойство лунной поверхности.

В ходе эксперимента по проверке концепции 60-граммовый луноход «размером с ладонь» подвесили на пружинах над алюминиевой поверхностью в вакуумной камере, чтобы имитировать безвоздушную поверхность Луны с низкой гравитацией. Его оборудовали одним ионным двигателем, направленным вверх, и четырьмя двигателями, обращенными вниз. Горизонтальный вольфрамовый стержень, расположенный над луноходом, использовался для измерения силы, создаваемой двигателями.

После экспериментов ученые выяснили, что для поднятия корабля весом 907 г примерно на 1 см (0,4 дюйма) над поверхностью Луны потребуется относительно небольшой источник энергии. Для левитации более крупного корабля потребуется больше энергии.

Однако в MIT отметили, что необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы понять, насколько хорошо сила электростатического отталкивания будет работать на больших высотах. Как известно, она невелика и составляет не более 10% от энергии электростатического притяжения. Тем не менее, ученые считают эту технологию перспективной для практического применения — особенно на небольших астероидах с очень низкой гравитацией. Результаты работы опубликованы в Journal of Spacecraft and Rockets.