Раз в год взлетающая на вершины чартов благодаря рождественской песне All I Want For Christmac Is You 51-летняя певица Мэрайя Кэри поделилась видео, на котором запечатлены ее дети.

Близнецы Монро и Маррокан подпевают мамочке в компании двух породистых песиков. Своих любимых наследников звезда родила в 2011 году.

Певица растит детей одна после расставания с бывшим мужем Ником Кэнноном в 2014 году. Сейчас Мэрайя встречается с танцором Брайаном Танаки.