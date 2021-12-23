Возвращение феноменальных «Миньонов»: постер нового мультфильма Звезды «Гарри Поттера» заговорили о продолжении саги » Женщина, вышедшая замуж за дерево, проведет с ним вместе третье Рождество 37-летняя мать двоих детей Кейт Каннингем вышла замуж за дерево в сентябре 2019 года в загородном парке долины Римроуз в Сефтоне, Мерсисайд. Сделала это в знак протеста против строительства объездной дороги через местный загородный парк. Три года спустя она готовится провести Рождество со своим мужем.





Все три года Кейт посещает своего «мужа» не менее пяти раз в неделю. Она считает, что дерево — часть семьи и их союз изменил ее жизнь к лучшему. Она говорит: «Это наше третье Рождество вместе, так что это почти похоже на традицию — приносить для него украшения.

Когда я их вешала, дерево было для меня так же привлекательно, как всегда на ярком декабрьском солнце. Я сделала венок из падуба, плюща, сосны и красных зимних ягод, которые собрала во время прогулки на выходных».







Кейт сменила фамилию на Кейт Роуз Элдер (бузина) и даже подписывает ею рождественские открытки: «С зимними пожеланиями от мистера и миссис Элдер».



В день своей «свадьбы» Кейт надела цветочный веночек и платье из коры, чтобы отметить это событие.





Кейт рассказала: «Люди все еще задают вопросы и до сих пор не уверены в моих мотивах свадьбы. Меня спрашивают: «Замужество изменило вашу жизнь к лучшему?» Да! Вы любите дерево? Да!»

Семья и друзья Кейт полностью поддерживают ее брак, поскольку они знают, что она всегда чувствовала глубокую связь с землей.

Для Кейт деревья похожи на людей — у них есть энергия и способность формировать связи с внешним миром.

Ее вдохновили мексиканские женщины, вышедшие замуж за деревья несколько лет назад, чтобы привлечь внимание к незаконным рубкам и расчистке земель.