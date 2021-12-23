Возвращение феноменальных «Миньонов»: постер нового мультфильма

В июне 2022 года мы снова увидим на больших экранах Миньонов – желтых и неугомонных, повелителей миллионов. Новый мультфильм будет называться «Миньоны: Становление злодея«.

Из названия становится понятно, что нас проведут туда, где все началось. Взрывной юмор от Illumination и большая мечта парня стать величайшим злодеем человечества никого не оставит равнодушными.

Кресло режиссера популярного мультфильма вновь занял Кайл Балда, работавший над третьей частью «Гадкого Я» и «Миньонов». К нему присоединился Брэд Андерсон. К своим ролям неизменно вернутся Стив Карелл, который сыграет Грю и Пьер Коффен в роли Миньонов.

По сюжету, главный герой мечтает стать злодеем, однако его, конечно, высмеивают, что изрядно подавляет его. Однако Грю решает не сдаваться и похищает у преступников ценный медальон. Он хочет доказать злодеям, что он на самом деле очень гадкий. Сбежать с похищенной ценностью ему помогут его верные друзья миньоны.