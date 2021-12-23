В новый сериал по «Звездным войнам» набрали отъявленных фанатов

Готовящийся к выходу сольный сериал по «Звездным войнам» про всеми любимого джедая Оби-Вана Кеноби продолжает обрастать новыми подробностями.

В частности, интервью дала актриса Майя Эрскин, принимающая участие в съемках. По ее словам, режиссер Дебора Крой является замечательным постановщиком, а актерский состав укомплектован отменно. Эрскин также добавила, что они отлично провели время на съемках.

Отдельно актриса упомянула о фанатах саги, которые были задействованы в качестве массовки. Часть из них, по её словам, покрыты посвященными «Звездным войнам» татуировками с головы до ног.

При этом, как сообщает Yahoo Entertainment, некоторые из этих убежденных поклонников франшизы занимаются изготовлением моделей дроидов, которые затем арендуются киношниками для съемок в сериале.