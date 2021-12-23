В Филадельфии ограбили конгрессвумен

В Филадельфии ведется розыск двух мужчин, подозреваемых в ограблении конгрессвумен Мэри Гэй Скэнлон.

Двое вооруженных мужчин 20-30-ти лет, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у Скэнлон ключи, сумочку с деньгами и документами, после чего скрылись, угнав ее автомобиль.

Ограбление произошло в парке, по котором шла Скэнлон, возвращаясь с деловой встречи. Преступление произошло в избирательном округе Скэнлон.

Поиск преступников ведет Управление полиции Филадельфии и ФБР, поскольку жертва преступления – член Палаты представителей Конгресса США.

62-летняя Скэнлон, которая работает в Конгрессе с 2018 года и принадлежит к Демократической партии, опубликовала заявление, в котором поблагодарила полицию за быструю реакцию.