В Белоруси Радио Свобода атаковала полиция

Белорусские власти продолжают преследовать независимые СМИ. В этот раз МВД республики объявило экстремистскими интернет-ресурсы «вражеского голоса» — радиостанции «Свобода» (в России Радио Свобода признано СМИ-иноагентом).

Как уточняется в сообщении силового ведомства, «экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов „Радио Свобода“. Таким образом, в черные списки» включили сайт радио, его YouTube- и Telegram-каналы, а также аккаунты в социальных сетях.

Сразу после этого стало известно о задержании одного из журналистов РС. По информации незарегистрированного Минюстом РБ правозащитного центра «Весна», речь идет об Олеге Груздиловиче.