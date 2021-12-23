Украинский фильм не попал в шорт-лист Оскара

Полный список номинантов на кинопремию будет оглашен 8 февраля, а награждение победителей состоится 27 марта.
Американская киноакадемия объявила шорт-листы претендентов на премию Оскар в ряде номинаций, в том числе в категории Лучший иностранный фильм. Украинская картина Плохие дороги Натальи Ворожбит в него не вошла.
Отметим, что полный список номинантов кинопремии будет оглашен 8 февраля, а церемония награждения победителей запланирована на 27 марта.
Шорт-лист номинантов на Оскар в категории Лучший иностранный фильм
Австрия, Great Freedom
Бельгия, Playground
Бутан, Lunana: A Yak in the Classroom
Дания, Flee
Финляндия, Compartment No. 6
Германия, I’m Your Man
Исландия, Lamb
Иран, A Hero
Италия, The Hand of God
Япония, Drive My Car
Косово, Hive
Мексика, Prayers for the Stolen
Норвегия, The Worst Person in the World
Панама, Plaza Catedral
Испания, The Good Boss
Ранее сообщалось, что Warner Bros. выдвинула фильм Дюна Дени Вильнева на Оскар в 14 номинациях. На данный момент фильм фигурирует в четырех номинациях: за лучший грим, визуальные эффекты, музыку и звук.
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