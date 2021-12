Украинский фильм не попал в шорт-лист Оскара

Полный список номинантов на кинопремию будет оглашен 8 февраля, а награждение победителей состоится 27 марта.

Американская киноакадемия объявила шорт-листы претендентов на премию Оскар в ряде номинаций, в том числе в категории Лучший иностранный фильм. Украинская картина Плохие дороги Натальи Ворожбит в него не вошла.

Отметим, что полный список номинантов кинопремии будет оглашен 8 февраля, а церемония награждения победителей запланирована на 27 марта.

Шорт-лист номинантов на Оскар в категории Лучший иностранный фильм

Австрия, Great Freedom

Бельгия, Playground

Бутан, Lunana: A Yak in the Classroom

Дания, Flee

Финляндия, Compartment No. 6

Германия, I’m Your Man

Исландия, Lamb

Иран, A Hero

Италия, The Hand of God

Япония, Drive My Car

Косово, Hive

Мексика, Prayers for the Stolen

Норвегия, The Worst Person in the World

Панама, Plaza Catedral

Испания, The Good Boss

Ранее сообщалось, что Warner Bros. выдвинула фильм Дюна Дени Вильнева на Оскар в 14 номинациях. На данный момент фильм фигурирует в четырех номинациях: за лучший грим, визуальные эффекты, музыку и звук.