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«Мы вас поддержим» — США направили флотилию танкеров с сжиженным газом в Европу

Пока Россия фактически перекрыла поставки газа, США направили флотилию танкеров с сжиженным газом в Европу. Несколько десятков крупных кораблей уже на пути в Европу, которая страдает от газовой войны и ультимативных требований России.
По мнению аналитиков, это позволит сбить цены на газ в ЕС вдвое уже в течении ближайшей недели. В дальнейшем европейцы рассматривают максимально возможно диверсифицировать поставки газа, с тем, чтобы у России больше не было возможности шантажировать европейскую энергетику.
В условиях зимнего дефицита и небольшого облегчения со стороны главного поставщика континента, России, природный газ в Северо-Западной Европе продается по цене около 57,54 доллара за миллион британских тепловых единиц, что почти на треть больше, чем неделей ранее. Это примерно на 24 доллара выше, чем азиатские цены, и более чем в 14 раз выше, чем цены на газ, продаваемый в США.

10 танкеров, перевозящих в общей сложности 1,6 миллиона кубометров топлива для теплоэлектростанций, заявлены в пункты назначения в Европе, как показывают данные о судоходстве, собранные Bloomberg. Еще 20 танкеров объемом около 3,3 млн кубометров пересекают Атлантический океан и направляются к континенту.

23 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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