Военные НЛО — как Пентагон разрабатывал ядерную летающую тарелку

В начале 1960-х годов ВВС США начали разработку дискообразного летательного аппарата для использования в качестве космической платформы для применения ядерного оружия. Названный «линзовидным возвращающимся аппаратом» (LRV), космоплан должен был выводиться в космос либо на многоступенчатой ракете, подобной «Сатурну», либо на одной из разрабатываемых тогда ракет с ядерной энергетической установкой …



LRV должен был дежурить на орбите высотой 555 км, где он мог ждать в таком режиме в течение нескольких недель, прежде чем либо применить ядерное оружие, либо вернуться на Землю. Возвращение осуществлялось бы посредством контролируемого входа в атмосферу и планирующей посадки на дно высохшего озера.

Этот проект финансировался из «чёрного бюджета» и не вышел за пределы стадии проектирования, но есть некоторые физические доказательства того, что прототипы аппарата действительно проходили испытания в 1960-х годах. Одним из таких интригующих свидетельств является странный «сотовый» материал, оставшийся от взорвавшегося диска, обнаруженного недалеко от Брисбена, Австралия, в 1966 году.

Источник — https://fantastic-plastic.com/

В 1966-м над одним из пустынных районов Австралии взорвался в полете неизвестный летательный аппарат. Обломки аппарата, собранные военными, переправили на самолете в США. Поскольку ни одна страна не заявила о потере в этом районе своего летательного аппарата, а поспешность, с которой армейские подразделения искали и собирали его останки, то появились определенные подозрения, заинтересовавшие уфологов. Среди местного очень немногочисленного населения поползли слухи о потерпевшей катастрофу «летающей тарелке» с инопланетянами. Только в конце 1990-х приоткрылась завеса тайны, окружавшей это происшествие.

В конце 1950-х в НАСА (США) сформировали комиссию, занимавшуюся исследованиями в области пилотируемых полетов в космосе. Летом 1959-го группа специалистов под руководством Г.Страсса рекомендовала немедленно начать работы по многоместным космическим аппаратам второго поколения, способным совершать управляемый спуск с орбиты. Тогда же сформулировали требования к космическому аппарату для полета на Луну и разработали основы «лунной программы». В рамках этой программы, помимо работ по пилотируемой лунной экспедиции, имелись еще два направления, финансировавшиеся Пентагоном: пилотируемые маневрирующие спускаемые аппараты и орбитальные станции. Рассматривались разные конструкции спускаемых аппаратов, но в сентябре 1959-го А.Келет, член группы Г.Страсса представил на заседании комиссии некоторые соображения в пользу разработки космического аппарата дискообразной формы LRV (Lenticular Reentry Vehicle-линзообразный возвращаемый аппарат). Кстати, в 1963-м он с двумя соавторами запатентовал конструкцию воздушно-космического возвращаемого аппарата подобной формы. К созданию управляемых спускаемых аппаратов подключились исследовательские центры Ленгли, Эймса, Льюиса, а также несколько контрагентов – авиационных фирм. Среди этих контрагентов была и фирма «Норт Америкен Авиейшн», в лос-анжелесском отделении которой началась разработка планирующих орбитальных летательных аппаратов. Работы велись по контракту с ВВС США, координация работ осуществлялась специалистами авиабазы Райт-Паттерсон (Дейтон, штат Огайо), где работали перемещенные туда бывшие нацистские ученые и инженеры, имевшие во время Второй мировой войны отношение к ракетным и дисковым технологиям. Целью работ было создание экспериментального воздушно-космического аппарата, выводимого на орбиту при помощи ракеты-носителя и способного приземляться в заданном районе.

Разработали четыре варианта аппарата. Два из них были крылатыми аппаратами: 1А — пятиместный разведчик, способный находиться на боевом дежурстве до шести недель, и 1В – двухместный разведчик для несения боевого дежурства в течение одной недели. Третий — боевой баллистический аппарат 2А, его еще называли BRV (Ballistic Reentry Vehicle) с экипажем из пяти человек. Четвертый аппарат представлял собой «летающую тарелку» ЗА или LRV — четырехместный бомбардировщик, выводимый на орбиту высотой около 480 км. Оба аппарата могли находиться на орбите ИСЗ до шести недель. Бомбардировщик LRV должен был стать составной частью боевой орбитальной системы, в которую кроме него, планировалось включить беспилотный спутник с набором различного оружия. Предполагалось, что экипаж LRV сможет не только наносить бомбовые удары, но и управлять беспилотным спутником, а в случае необходимости и осуществлять его ремонт. Доставка LRV на орбиту предполагалась с помощью многоступенчатой ракеты- носителя (РН). Причем рассматривались два варианта РН — с двигательной установкой, работавшей на обычном химическом топливе и с ядерной силовой установкой (ЯСУ). В качестве первого варианта носителя рассматривались возможные модификации ракеты «Сатурн», разрабатывавшейся в Центре космических полетов им. Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама). Работами руководил В. фон Браун, создатель немецкой баллистической ракеты ФАУ-2 во время Второй мировой войны. Работая в Хантсвилле, фон Браун со своей командой разработал ракеты «Редстоун» и «Юпитер» для армии США. В 1957-м после запуска советского спутника высшее руководство и командование США потребовали от американских ученых и конструкторов немедленного создания мощной ракеты-носителя. В октябре 1961г. впервые взлетела американская ракета «Сатурн I», но для вывода на орбиту дисковых аппаратов рассматривали вариант «Сатурн С-2», рассчитанный на выведение в космос несколько аппаратов. Работы по созданию ядерных силовых установок для летательных аппаратов начались в США сразу же после окончания Второй мировой войны. В результате заключения соглашения между ВВС и Комиссией по атомной энергии (АЕС) весной 1946-го стартовала программа NEPA (Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft), целью которой стала разработка стратегического бомбардировщика или разведчика, способного нести боевое дежурство в воздухе без дозаправки в течение нескольких суток. В апреле 1949-го на совещании представителей ВВС и АЕС решили отказаться от NEPA, заменив ее новой программой ANP (Aircraft Nuclear Propulsion). Разработка ЯСУ велась по трем направлениям: на основе турбореактивного, прямоточного воздушно-реактивного и ракетного двигателей. В 1960-х по программе «NERVA» проектировались ракетные двигатели большой мощности. Дискообразную форму аппарата LRV разработчики выбрали с учетом следующих соображений. Во-первых, эффективность использования внутреннего объема у диска выше, чем у обычных аппаратов цилиндрической формы. Во-вторых, расчетные и экспериментальные исследования установили, что передняя кромка диска при спуске с орбиты нагревается примерно на 30% меньше, чем носовой обтекатель обычного аппарата полусферической или конической форм. В-третьих, исключалась проблема сильного нагрева передних кромок аэродинамических поверхностей органов управления, свойственная аппаратам обычных схем. В-четвертых, диск обладает отличными жесткостными и противоштопорными характеристиками и имеет некоторые преимущества перед летательными аппаратами обычных схем при полетах на больших углах атаки.

LRV диаметром 12,2 м и высотой 2,29 м весом 20411 кг (вес пустого 7730 кг) мог выводить на орбиту ИСЗ до 12681 кг полезной нагрузки, включая вес ракет – 3650 кг. В аппарате располагались: спасательная капсула, отсеки для работы, отдыха и вооружения, основная двигательная и энергетическая установки, кислородный и гелиевый баки. На задней кромке LRV предусмотрели вертикальные и горизонтальные поверхности управления, при помощи которых осуществлялся управляемый спуск в атмосфере. Посадка по-самолетному производилась на выдвижное четырехстоечное лыжное шасси. Аппарат LRV был устроен следующим образом. Экипаж на активном участке траектории и спуска на Землю располагался в клинообразной капсуле в передней части аппарата. Из капсулы осуществлялось управление аппаратом LRV в штатном полете и спасение экипажа в случае аварийной ситуации при взлете и посадке. В капсуле имелись четыре кресла для экипажа и панель управления, аварийные системы жизнеобеспечения и энергоснабжения. Экипаж попадал в капсулу перед стартом через верхний люк. В аварийной ситуации отделение капсулы от конструкции основного аппарата осуществлялось подрывом пироболтов, после чего в работу вступал твердотопливный сферический ракетный двигатель тягой около 23000 кгс, расположенный в задней части капсулы. Десяти секунд работы аварийного двигателя было достаточно, чтобы отвести капсулу от аппарата на безопасное расстояние, при этом перегрузка не превышала 8,5. Стабилизация капсулы после отделения от основного аппарата осуществлялась с помощью четырех раскрывающихся хвостовых поверхностей. После стабилизации капсулы сбрасывался ее носовой обтекатель и раскрывался расположенный под ним парашют, обеспечивавший скорость снижения 7,6 м/с. При самолетной посадке LRV носовой обтекатель капсулы сдвигался вниз, открывая плоский щелевой иллюминатор, обеспечивавший необходимый обзор летчику. Этот иллюминатор мог также использоваться для переднего обзора во время нахождения LRV на орбите. Справа от капсулы располагался жилой, а слева — рабочий отсеки аппарата. Доступ к ним осуществлялся через боковые герметизированные люки. Капсула имела длину 5,2 м, ширину — 1,8 м, при посадочном весах 1322 и 1776 кг соответственно. Жилой отсек предназначался для отдыха экипажа и поддержания его физического состояния на необходимом уровне. На задней стенке отсека располагались три спальные полки и сантехническая кабина. Пространство снизу полок использовалось для личных вещей членов экипажа. Вдоль борта спереди и справа размещались тренажеры для физических занятий, блок хранения и приготовления пищи, стол для приема пищи. В углу, образованном задней стенкой отсека и правой стенкой спасательной капсулы, находился герметичный шлюз для выхода из аппарата в открытый космос или в отсек вооружения. В рабочем отсеке, расположенном по левому борту, имелись пульты – командный пульт с аппаратурой связи и слежения и оператора оружия как для запуска ракет, так и дистанционного управления оружием беспилотного спутника. В углу отсека находился шлюз для выхода в открытый космос или в отсек вооружения. В штатном режиме давление воздуха в капсуле, жилом и рабочем отсеках поддерживалось на уровне 0,7 атм., необходимое для работы и отдыха экипажа без скафандров. Негерметичный отсек вооружения занимал почти всю заднюю половину LRV и вмещал четыре ракеты с ядерными боеголовками. Предусмотрели объем, необходимый для работы в нем людей при проверке и подготовке ракет к запуску. Ракеты (две слева и две справа) крепились на двух параллельных направляющих. Между парами ракет по продольной оси аппарата располагался манипулятор, над ним — люк, через который они поочередно выводились и закреплялись на спине LRV в боевом положении. Все работы по установке ракет в боевое положение осуществлялись вручную. В случае, если экипаж LRV получал приказ срочно вернуться на землю, то ракеты отделялись и оставлялись на орбите для последующего использования. При этом они могли запускаться дистанционно или подбираться другими аппаратами и использоваться в обычном режиме.

В штатный комплект LRV входил также челночный аппарат, рассчитанный на двух человек. Он хранился в отсеке вооружения и предназначался для технического обслуживания и ремонта беспилотного спутника. Для этого челнок имел ЖРД тягой 91 кгс. В качестве топлива для основного двигателя тягой 907 кгс, предназначенного для маневрирования и схода с орбиты, для двигателей челнока и беспилотного спутника использовались тетроксид азота и гидразин. Это же топливо использовалось в двигателях ракет беспилотного спутника. Основной запас топлива (4252 кг) хранился в баках LRV, а в челноке — 862 кг, в беспилотном спутнике — 318 кг и в ракетах — 91 кг. Челнок заправлялся по мере выработки своего горючего от основного аппарата. В свою очередь, топливо челнока использовалось для заправки баков беспилотного спутника во время профилактических и ремонтных работ. Топливные системы ракет в боевом режиме были постоянно соединены с баками спутника. Если ракеты выстреливались или отсоединялись для профилактики или ремонта, то в месте разъема трубопроводы перекрывались автоматическими клапанами, предотвращавшими утечку топлива. Утечки топлива за шесть недель боевого дежурства оценивались в 23 кг. LRV имел две раздельных системы энергоснабжения: одну для работы потребителей во время вывода на орбиту и спуска с орбиты, другую — для обеспечения нормального функционирования всех систем аппарата в течение шести недель космического полета. Энергоснабжение аппарата в режимах вывода на орбиту и схода с орбиты осуществлялось при помощи серебряно- цинковых батарей, позволявших поддерживать пиковую нагрузку 12 кВт в течение 10 минут и среднюю нагрузку 7 кВт в течение 2 часов. Вес батареи составлял 91 кг, ее объем не превышал 0,03 м3. После завершения миссии предусматривалась замена отработавшей батареи на новую. Энергоустановка для орбитальной фазы полета разрабатывалась в двух вариантах: на базе миниатюрного источника атомной энергии и на основе концентратора солнечной энергии типа «Sunflower» («Подсолнух»). Суммарная мощность потребителей при работе на орбите составляла 7 кВт. В первом варианте на аппарате требовалось предусмотреть надежную радиационную защиту экипажа, что представляло довольно сложную проблему. Атомный источник электроэнергии должен был активизироваться после выхода на орбиту. Перед спуском аппарата с орбиты атомный источник предполагалось оставлять на орбите и использовать в других космических аппаратах. Солнечная энергоустановка весом 362 кг имела диаметр концентратора солнечного излучения, раскрывавшегося на орбите, 8,2 м. Ориентация концентратора на Солнце осуществлялась с помощью струйных рулей и следящей системы. Концентратор фокусировал солнечное излучение на приемнике-нагревателе первичного контура, рабочим телом в котором являлась ртуть. Вторичный (паровой) контур имел установленные на одном валу турбину, электрогенератор и насос. Отработанное тепло из вторичного контура излучалось радиатором в космическое пространство. Генератор мощностью 7 кВт вырабатывал трехфазный ток напряжением 110 В и частотой 1000 Гц. При сходе с орбиты аппарат сильно нагревался. Расчеты показывали, что температура нижней поверхности при этом должна достигнуть 1100°С, а на верхней — 870°С. Поэтому разработчики LRV приняли меры по его защите от воздействия высокой температуры. Стенка аппарата представляла собой многослойную конструкцию. Наружная обшивка выполнялась из жаропрочного сплава F-48. Под ним имелись теплоизоляция, уменьшавшая температуру до 538°С и сотовая панель из никелевого сплава. Затем шла низкотемпературная теплоизоляция, снижающая температуру до 93°С и, наконец, внутренняя обшивка из алюминиевого сплава. Носовая кромка аппарата с радиусом закругления 15 см покрывалась графитовой теплозащитой.

Фирма также разработала 5-местную модификацию LRV для исследований характеристик дисковых спускаемых аппаратов. В случае успешных испытаний предполагалось использовать его для разведывательных целей. Аппарат имел два центральных киля: верхний с рулем направления и нижний, сбрасываемый перед посадкой. Места экипажа для работы и отдыха располагались в одном, переднем отсеке. В 1975-м австралиец Д. Фрэзер возле своей фермы, расположенной к югу от Брисбена, нашел обломок аппарата, потерпевшего катастрофу в 1966-м. Вскоре обломок попал в руки Д. Смита, бизнесмена из Сиднея. Предполагая, что обломок принадлежал космическому аппарату пришельцев, он передал его в университет Нового Южного Уэльса. Исследователи пришли к выводу, что обломок является фрагментом панели сотовой конструкции, широко применяемой в авиастроении, и является делом рук человеческих. К тому времени стало очевидно, что район, где находилась ферма Фрэзера, граничит с территорией секретного австралийского полигона, на котором англичане и американцы проводили свои атомные исследования. Видимо, прототипы LRV испытывались на этом полигоне, и связано это с тем, что на одном из вариантов аппарата предусмотрели атомную энергетическую установку.

В 1997-м ВВС США раскрыли некоторые подробности ранее засекреченных проектов исследовательских стратостатов большой грузоподъемности. Среди них были проекты аэростатов, предназначенных для подъема до 7000 кг полезной нагрузки на высоту свыше 50 км. Подобные аэростаты, диаметр оболочки которых достигал 100 м, использовались для натурных аэродинамических испытаний летательных аппаратов в 1950-х — 1960-х годах. Они-то и воспринимались случайными наблюдателями как НЛО в виде серебристых дисков, сначала неподвижно висящих в небе, а затем внезапно взмывавших вверх (это происходило после сброса испытывавшегося летательного аппарата). Вес LRV с частично снятой аппаратурой как раз и составлял около 7000 кг. Причиной катастрофы LRV в Австралии, скорее всего, стал взрыв топлива.