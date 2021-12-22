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Кристина Агилера показала роскошное тело в свой день рождения

Кристина Агилера показала роскошное тело в свой день рождения

Певица Кристина Агилера продолжает радовать поклонников своей превосходной физической формой. В этот раз она разместила снимок в социальных сетях, где, кокетливо прикрыв руками грудь, одетая лишь в длинные кожаные перчатки смотрит прямо в камеру.

Накануне знаменитая поп-певица отметила 41-ый день рождения. Детали празднования звезда предпочла скрыть. Сейчас Кристина проживает с американским кинопродюсером и музыкантом Мэттью Ратлером, от которого родила дочь Саммер.

Кроме того, нынешний год ознаменовался возвращением певицы, выпустившей трек Pa’ Mis Muchachas, который является подготовкой к выходу её испаноязычного альбома.

22 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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