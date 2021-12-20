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Селена Гомес сделала большую татуировку на спине

Селена Гомес сделала большую татуировку на спине

Селена Гомес дебютировала с новым тату, и этот рисунок довольно велик. Теперь поклонники пытаются угадать тайный смысл новой татуировки звезды.

Снимок с новым тату Гомес появился на странице в Instagram ее мастера Кита Скотта. На фото Селена позирует спиной к камере, обнажив спину.

Чернильное изображение начинается чуть ниже шеи и продолжается между лопаток 29-летней девушки. Фаны предположили, что исполнительница набила рисунок ловца снов.

Теперь пользователи сети требуют от Селены пояснений, ведь она никогда не делает татуировки просто так. В прошлый раз у нее на ноге заметили такое же изображение, как у ее бывшего Джастина Бибера. Тогда юзеры предположили, что красавица таким образом отдала дань уважения этим отношениям.

20 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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