Кристина Агилера снялась топлес не смотря на возраст

Американская певица Кристина Агилера снялась топлес в честь своего дня рождения (18 декабря ей исполнился 41 год) и восхитила поклонников. Соответствующий снимок она разместила в своем Instagram -аккаунте.

Так, исполнительница попозировала почти без одежды — на ней надеты только черные перчатки из кожи до середины плеча. Длинные светлые волосы Агилеры распущены и прикрывают голую грудь. Также на ее лицо нанесен яркий макияж — нарисованы стрелки и приклеены накладные ресницы.

Внешний вид знаменитости удивил фанатов, многие оставляли ей поздравления в комментариях. «С днем рождения, королева вселенной!», «Так приятно видеть тебя сияющей, будь счастлива», «Поздравляю тебя, королева!» — писали они.

Другие делали комплименту ее телу. «Ты выглядишь сногсшибательно», «Легенда», «Я хочу быть похожей на тебя, в чем секрет твоей красоты?», «Ты просто дива», «Горячая штучка», «Чертовски притягательна», — отмечали подписчики.