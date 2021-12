Режиссёр «Трансформеров» выставил на продажу коллекцию автомобилей из своих фильмов » 5 новых фильмов для выходного дня Предлагаем подборку киноновинок, которые точно украсят ваш вечер. Если не знаете, что посмотреть в ближайшие дни, эта подборка вам понравится, ведь здесь захватывающие исторические фильмы, триллеры, душевные истории и даже фильм ужасов. Поэтому каждый найдет что-то для себя. «Последняя дуэль» (The Last Duel)

Исторический триллер режиссера Ридли Скотта расскажет о нормандском рыцаре, который по возвращении с войны узнает, что его жену изнасиловал лучший друг. Король Франции решает, что судьбы всех причастных должны решиться в честном смертельном поединке. «Король Ричард» (King Richard)

Фильм рассказывает об одних из самых известных теннисисток в мире — Серене и Винус Уильямс, а также об их отце Ричарде, который, собственно, и сделал из дочерей суперзвезд спорта. Это история о том, как простой мужчина и его жена делают все, чтобы сделать из дочерей спортсменок, при том что сами мало что понимают в теннисе. «Прошлой ночью в Сохо» (Last Night in Soho)

Это фильм ужасов режиссера Эдгара Райта, в котором рассказывается необычная история молодого дизайнера одежды Элойс. Героиня неожиданно перемещается в прошлое — в 1960-е годы. Там девушка осознает, что она на самом деле другой человек — ослепительная певица по имени Сэнди. Находясь в теле Сэнди, Элойс начинает роман с милым парнем, но постепенно грани прошлого и будущего рушатся и играют с ней злую шутку. «Непрощенная» (The Unforgivable)

Этот триллер расскажет о женщине по имени Рут Слэйтер, которая отсидела тюремный срок после жестокого преступления. Она выходит на свободу, но не может найти себя, тем более общество не желает забывать о ее прошлом. Надеясь искупить вину, Рут решает найти младшую сестру, которую ей когда-то пришлось оставить. «Законы границ» (Las leyes de la frontera)

Этот испанский криминальный триллер покажет вам Жирону 1978 года. В центре сюжета 17-летний парень Игнасио Канас, или же просто Начо, который как-то летом после знакомства с симпатич