Ученые назвали два неожиданных фактора быстрого старения, не связанных с питанием

К ускорению процесса старения и снижения когнитивных способностей приводит слишком частый просмотр телевизора, заявили ученые Колумбийского университета.

Они пояснили, что «зависание» перед телевизором приводит к повышению риска когнитивного спада и потери навыков мышления в более позднем возрасте из-за снижения объема серого вещества в мозге, сообщает портал Eat this, Not That! Это происходит в том числе потому, что частый просмотр ТВ — признак малоподвижного образа жизни, который в принципе вреден для здоровья.

Еще один фактор быстрого старения — «зависание» в интернете сверх необходимого. Чересчур активные пользователи не только мало двигаются, но и подвергаются воздействию «синего света» от экранов компьютера и смартфона, что также совершенно не полезно.

Третья группа факторов риска — это нестабильный график сна, что приводит к старению и мозга, и кожи, а также подавление стресса. Ученые говорят, что стресс надо не подавлять, а устранять с помощью различных расслабляющих практик. Те, кто практикует этот метод, замедляют старение на клеточном уровне.