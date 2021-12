Как проверить наушники AirPods на оригинальность?

Многие пользователи техники фирмы Apple уже прекрасно знают, как проверить оригинальность iPhone или MacBook, но часто многие не знают, как проверить на подлинность Air Pods. Хотя подделка именно беспроводных наушников от Apple – более распространенное явление, т.к. больше всего контролируется производство основных линеек техники: смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.

Если вы заведомо покупаете подделку Air Pods, то здесь все понятно – можно даже не проверять, вряд ли по счастливой случайности вы купите оригинал за смешную цену. Более обидно, когда за неподлинные наушники или кейс от них вы отдаете сумму, равную цене оригинального устройства.

Обычно определять подлинность умеют только специалисты сервисных центров, но и простые пользователи могут сами проверить, какое устройство им досталось – оригинальное или, увы, поддельное. Особенно полезна информация из этой статьи будет тем, кто покупает б/у технику, один наушник в пару вместо утерянного или кейс с рук. Но если вам нужны действительно оригинальные аирподс, купить их на Blackm.com.ua – самое рациональное решение, ведь здесь только оригиналы.

Проверка Air Pods по серийному номеру

У каждой единицы техники от американской корпорации есть свой серийный номер. В случае с беспроводными наушниками, найти его можно как на коробке от наушников (если вы покупали новое устройство), так и на внутренней части крышки кейса (для б/у устройств). Важно, чтобы серийник с коробки и самих наушников совпадал. Если цифры разные – стоит задуматься.

Чтобы провести проверку, достаточно зайти на официальный сайт фирмы Apple или специальный сайт для проверки серийных номеров и вбить цифры в проверочную строку. Рекомендуем проверить серийные номера с коробки, кейса и зарядки ваших наушников – они все должны быть одинаковыми и каждый из них должен пройти проверку и оказаться подлинным.

Если вы купили оригинальное устройство, система даст вам ответ в виде картинки с продуктов и дополнительными сведениями о ваших наушниках.

Обычно именно этой процедуры достаточно для того, чтобы проверить подлинность аксессуара.

Проверка по защитной решетке на динамике

Способ будет полезен, если вы утеряли один наушник и решили приобрести к нему второй с рук. Иногда может улыбнуться удача и кто-то, тоже потеряв один наушник, продаст вам второй. Но вашей доверчивостью могут воспользоваться мошенники, чтобы подсунуть вам товар низкого качества и, конечно же, далеко не оригинальный.

Определить подлинность можно по защитной сеточке. Если в руках вы держите оригинал, то сеточка будет плотная с маленькими ячейками, она будет четко располагаться внутри и не выпирать. Поддельные наушники оснащены сетками с широкими ячейками, которые расположены намного ближе к краю слухового отверстия, нежели в оригинальной версии Air Pods.

Определяем подлинность кейса для зарядки

Далеко не всегда вы можете пробить серийный номер, но можно и по-другому проверить оригинальность зарядного чехла. Просто переверните кейс и взгляните на разъем Lightning. В оригинальных Air Pods вы увидите предельно тонкий аккуратной ободок. В китайской подделке это будет широкая и выпирающая деталь.

Еще взгляните на надпись, нанесенную на заднюю поверхность кейса. В оригинале это будет выглядеть так: «Designed by Apple in California. Assembled in China» (слову «China» не пугайтесь – вы же наверняка знаете, где расположены мощности компании Apple). В подделке почти все то же самое, но с одним отличием: «Designed by Apple in California China in Assembled». Всего два слова изменили свое расположение – и если не вчитываться, то можно не заметить. На это и рассчитывают недобросовестные продавцы.

Еще говорят, что есть третий вид проверки кейса – на просвет.

Другие способы проверки

Происхождение наушников можно попробовать определить визуально, осматривая коробку. Такая мелочь как зазор между секциями в упаковке в оригинале минимальна. А в подделке зазоры достаточно широкие, секции легко разъединяются. Еще обратите внимание на шрифт на упаковке – в подделке он более жирный.

Внимательные покупатели легко определят, где подлинник, а где – дешевая подделка. Но все же, самый надежный способ – проверка по серийному номеру. Выбирайте магазин электроники, в котором вам позволят сделать эту проверку при покупке. А если будут юлить и отговаривать – смело уходите, иначе сомнительная экономия обернется потерей средств на технику низкого качества.