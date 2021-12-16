Дени Вильнев снимется в космической эпопее Артура Кларка «Свидание с Рамой»

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев снимется в космической эпопее Артура Кларка «Свидание с Рамой». Номинированный на «Оскар» режиссер Дени Вильнев собирается поставить еще одну адаптацию научно-фантастического романа. THR сообщает, что вместе с генеральными директорами Alcon Бродериком Джонсоном и Эндрю Косовым, Морган Фриман и Лори МакКрири также будут продюсировать проект. Дело в том, что права на роман с 1973 года принадлежал Моргану Фримену и он являетсмя кандидатом на одну из главных ролей.

Тем временем «Дюна» приближается к отметке в 400 миллионов долларов кассовых сборов в мировом прокате, даже несмотря на пандемию и пердпоказы на HBO Max