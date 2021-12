Лондон обвинил Россию и КНР в угрозе свободе слова в интернете Бритни Спирс объяснила свою истерику во время интервью » Лицемірство і хаос: попри “антиолігархічну політику” Зеленський обходить стороною Коломойського – The Washington Times Президент України Володимир Зеленський вступив у протистояння з енергетичним магнатом Рінатом Ахметовим, проводячи “антиолігархічну політику”, яка б’є по економіці, але обходить стороною “покровителів і спонсорів” політика, зокрема Ігоря Коломойського. Видання The Washington Times пише, що через “невдоволення і образи” Зеленський розгорнув потужну кампанію проти одного олігарха, користуючись при цьому допомогою іншого, що вводить економіку країни в хаос і не допомагає виконати вимоги про зміни державної системи. “Влада не зробила запасів вугілля для електростанцій, і країні загрожують перебої з подачею електрики. Якби не закупівлі вугілля за кордоном, здійснювані компанією Ахметова ДТЕК, в Україні вже стався б енергетичний колапс”, – зазначає видання. При цьому The Washington Times звернула увагу на роль Коломойського в політичній кризі в Україні. “Нещодавно прийнятий “ресурсний закон” про оподаткування видобутку корисних копалин не торкнувся видобутку марганцевих руд, яку контролює Ігор Коломойський, зате податок на видобуток залізної руди, контрольовану Рінатом Ахметовим, збільшився”, — заявив автор матеріалу. Він нагадав, як держсекретар Ентоні Блінкен відкрито стверджував, що “дії Коломойського, спрямовані на підрив демократичних процесів та інститутів України,… становлять серйозну загрозу для її майбутнього”. На тлі подібних подій журналіст висловив занепокоєння через підтримку Сполученими Штатами українського режиму, так як “все, до чого торкається держава – корумповано, некомпетентно, зазнає збитків і не виробляє необхідну продукцію”. “Якщо Володимир Зеленський продовжить проштовхувати лицемірні закони, які фальшиві, його політика буде перешкоджати проведенню необхідних реформ. Гірше того, він може втягнути країну в регіональний конфлікт, що вимагає втручання США і Європи. Владі США слід звернути на це увагу, поки не пізно”, – резюмував автор.