Картонные злодеи и мрачные тона: первые впечатления от нового «Человека-паука»

У режиссера Джона Уоттса все-таки получилось снять яркое, переполненное экшном приключение по мультивселенной Marvel, однако сценаристам иногда хотелось прописать затрещину, шутливо утверждают первые западные критики, посмотревшие фильм до премьеры.

Наибольшая претензия — все злодеи, кроме Зеленого Гоблина, получились чересчур пустыми. Уиллем Дефо великолепен, вносит нотки безумия своего персонажа из комиксов и по-настоящему запоминается, тогда как ни Ящер, ни Электро не смогли себя проявить.

От разудало-веселых первых двух частей «Человека-паука» в «Нет пути домой» почти ничего и не остается, атмосфера фильма вышла откровенно мрачной, но рецензенты уточняют, что кому-то это может оказаться вполне по душе.

«Тут персонажи принимают серьезные решения и переживают их трагические последствия. Из-за этого пропали легкость и искренность Человека-паука, отличавшие его от других героев вселенной», — сообщает The Guardian.

Но поводов хвалить фильм «Человек-паук: Нет пути домой» куда больше, чем ругать: изобретательный экшн, обилие удачных «хороших» персонажей на вторых ролях, понятное объяснение самой идеи мультивселенной, а также блистательный Том Холланд.