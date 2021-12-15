Британия пригрозила «решительными действиями» в случае провала «ядерной сделки» с Ираном

Провал в вопросе возвращения к «ядерной сделке» с Ираном потребует «решительных действий» Совбеза ООН, заявила постпред Британии Барбара Вудворд на заседании Совбеза.

По ее словам, если Иран «продолжит свой нынешний путь ядерной эскалации в ближайшие недели, он будет нести ответственность за крах СВПД и провоцирование серьезного кризиса». Вудворд также отметила, что на проходящих в Вене переговорах Тегеран «выдвинул новые максималистские требования, многие из которых выходят за рамки СВПД». По мнению дипломата, «процесс идет недостаточно быстро, и время уходит».

Напомним, ранее постпред США при ООН заявила, что американская администрация готова снять с Ирана часть санкций при условии возвращения к СВПД.