Брат игравшего Черную пантеру Чедвика Боузмана призвал вернуть короля Ваканды

Родной брат номинанта на «Оскар», актера Чедвика Боузмана, скончавшегося от рака в прошлом году, выступил за возвращение в киновселенную Marvel Черной пантеры. Роль первого африканского супергероя в 2018 году воплотил на экране Боузман.

По словам его брата Деррика, роль должна быть передана другому чернокожему артисту, чтобы персонаж продолжал жить. Как передает TMZ, он убежден, что герой продолжит быть вдохновением для африканской молодежи.

Вышедший два года назад фильм собрал более миллиарда долларов в прокате и завоевал несколько «Оскаров». В запланированном продолжении главная роль должна была достаться Летише Райт, игравшей сестру короля Ваканды.

После новостей о ее травме и иных проблемах в соцсетях начали появляться призывы вернуть на экраны короля-супергероя Т’Чаллу.