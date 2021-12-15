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Билли Айлиш рассказала, что начала смотреть жесткое порно в 11 лет

Билли Айлиш рассказала, что начала смотреть жесткое порно в 11 лет и это разрушило ее психику, а также лишило детства.
19-летняя обладательница пяти «Грэмми», певица Билли Айлиш призналась, что начала смотреть жесткую порнографию, когда ей было 11 лет. Увлечение просмотром порно в детстве привело к ночным кошмарам и проблемам в сексуальных отношениях, рассказала певица в радиошоу Говарда Стерна на SiriusXM.

Стерн спросил Айлиш о порнографии, поскольку эта тема упоминается в песне Male Fantasy из ее нового альбома Happier Than Ever. В балладе девушка поет о том, что осталась дома одна и смотрит порно, чтобы отвлечься от переживаний из-за разрушенных отношений.

Билли Айлиш

«Если честно, я смотрела очень, очень много порно. Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того количества порно, которое я видела», — призналась девушка.

Она рассказала, что ребенком не понимала, что смотрит что-то неправильное, и думала, что люди занимаются сексом именно так, как это происходит в порнофильмах.

«Из-за этого, когда я стала заниматься сексом, я не говорила «нет», каким то вещам, которые лучше было бы не делать», — говорит певица.

Билли Айлиш
Она говорит, что доступность порнографии — это настоящая проблема, поскольку порно серьезно искажает понимание того, что является нормальным во время секса, в том числе и того, что касается обоюдного согласия.

Эту точку зрения разделяют эксперты, занимающиеся вопросами благополучия детей, в том числе из Unicef. Они согласны с тем, что воздействие порнографии на детей и подростков может быть очень вредным.

Порнография, зачастую сопровождающаяся агрессией по отношению к женщинам, может привести к тому, что дети будут считать нормальным такое поведение в интимных отношениях.

bbc.com

15 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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