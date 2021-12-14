ВР схвалила рішення Зеленського щодо участі іноземних військових у навчаннях-2022 » Первый трейлер скандального «Всего, повсюду и одновременно» — фантастического кунг-фу фильма уже в сети Первый трейлер «Всего, повсюду и одновременно» — фантастического кунг-фу фильма авторов «Человека — швейцарского ножа» Фильм «Всё, повсюду и одновременно» (Everything, Everywhere, All at Once) рассказывает о женщине по имени Эвелин Вэнь — многое в её жизни идёт не так, а её семья едва сводит концы с концами. Однако неожиданно она узнаёт о существовании бесконечного множества альтернативных вселенных, которые оказались под угрозой из-за «великого зла». К Эвелин обращается версия её мужа из другого мира и уверяет, что на самом деле в ней заключены невероятные силы тысяч других Эвелин и спасти мультивселенную сможет лишь она одна. Героине приходится отправиться в путешествие между мирами, полное единоборств и (по неясной причине) игрушечных глаз. Главные роли в фантастическом фильме исполнили Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Джонатан Ке Кван («Индиана Джонс и храм судьбы»), Джеймс Хонг («Большой переполох в маленьком Китае») и Джейми Ли Кёртис («Хэллоуин»). Авторы сценария и режиссёры «Всего, повсюду и одновременно» — Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, известные по картинам «Человек — швейцарский нож» и «Смерть Дика Лонга». По отдельности они также работали над сериалами «Легион» и «Как стать богом в центральной Флориде». «Всё, повсюду» выпустит кинокомпания A24, а продюсерами выступили братья Руссо («Мстители»). Точной даты релиза у фильма нет, но мировая премьера состоится в марте 2022-го на фестивале «Сандэнс».