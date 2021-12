Первый трейлер скандального «Всего, повсюду и одновременно» — фантастического кунг-фу фильма уже в сети

Фильм «Всё, повсюду и одновременно» (Everything, Everywhere, All at Once) рассказывает о женщине по имени Эвелин Вэнь — многое в её жизни идёт не так, а её семья едва сводит концы с концами. Однако неожиданно она узнаёт о существовании бесконечного множества альтернативных вселенных, которые оказались под угрозой из-за «великого зла».