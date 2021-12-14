13 декабря 1981 года в Польше было введено военное положение — история «Солидарности»



13 декабря 1981 года в Польше было введено военное положение. Его целью было подавление независимого профсоюза «Солидарность» (около 11 миллионов членов), с которым коммунистические власти не могли справиться обычными методами.



К тому времени консервативное крыло Польской объединенной рабочей партии (ПОРП) требовало расправы. А «Солидарность» призывала к всепольской забастовке и кампании гражданского неповиновения с требованием свободных выборов, на которых у коммунистов не было шансов.

Все это происходило на фоне тяжелейшего экономического кризиса. За десятилетие правления Эдварда Герека, сделавшего ставку на западные кредиты, задолженность Польши в твердой валюте достигла 20 миллиардов долларов, а конкурентоспособная на западных рынках промышленность так и не была создана. Положение в Польше очень тревожило советское руководство. Была идея ввести туда советские войска по чехословацкому образцу 1968 года. Однако к тому времени советская армия уже вела войну в Афганистане и были серьезные опасения, что в случае интервенции в Польше возникнет партизанское движение, способное поставить под угрозу транзит советских энергоносителей на Запад. Опасались также очень жестких экономических санкций со стороны западных государств. Поэтому на заседании Политбюро 10 декабря 1981 года было решено советские войска в Польшу не посылать, а предложить польским товарищам разобраться с «Солидарностью» самостоятельно.

Наиболее развернуто эту позицию выразил, с санкции Брежнева, Юрий Андропов: «…что касается проведения операции «Х» (введение военного положения. — Б. С.), то это целиком и полностью должно быть решением польских товарищей, как они решат, так тому и быть. Если т. Куликов (Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами государств — участников Варшавского договора. Ранее на переговорах с ним Ярузельский, согласно стенографическим записям полковника Виктора Аношкина, адъютанта Виктора Куликова, просил ввести в Польшу советские войска, так как не был уверен в своих силах. — Б. С.) действительно сказал о вводе войск, то я считаю, он сделал это неправильно. Мы не можем рисковать. Мы не намерены вводить войска в Польшу. Это правильная позиция, и нам нужно ее соблюдать до конца. Я не знаю, как будет обстоять дело с Польшей, но если даже Польша будет под властью «Солидарности», то это будет одно. А если на Советский Союз обрушатся капиталистические страны, а у них уже есть соответствующая договоренность, с различного рода экономическими и политическими санкциями, то для нас это будет очень тяжело. Мы должны проявлять заботу о нашей стране, об укреплении Советского Союза. Это наша главная линия».

Как мы видим, даже приход к власти «Солидарности» считался меньшим злом по сравнению с неизбежным ужесточением западных санкций в случае советской интервенции. И накануне введения военного положения первому секретарю ЦК ПОРП и главе правительства генералу Войцеху Ярузельскому сообщили, что в случае неудачи он не сможет рассчитывать на помощь советских войск.

Ярузельский, как ему казалось, справился своими силами. В ночь на 13-е декабря в стране было введено военное положение, а «Солидарность» была объявлена вне закона. Ее руководители и часть активистов были интернированы без суда. Всего за полтора года, пока действовало военное положение, было интернировано около 10 тысяч человек. В ходе подавления протестов войсками и милицией было убито, по разным оценкам, от 56 до 122 человек.

К Рождеству 1981 года были подавлены основные забастовки в поддержку «Солидарности» в Гданьске, Кракове, Люблине и в Силезии. В Гданьске в демонстрациях протеста участвовало до 100 тысяч человек, но они также были подавлены. Забастовки были запрещены, а на предприятия назначены военные комиссары. Часть активистов профсоюза ушла в подполье и продолжила борьбу.

Сторонники «Солидарности» перешли к тактике пассивного сопротивления. Она заключалась в умышленных массовых опозданиях на работу, в агитации с помощью надписей на стенах, в бойкоте любых государственных мероприятий. Распространялись листовки в поддержку «Солидарности», продолжали выходить бюллетени профсоюза, католические священники читали проповеди против военного положения. С апреля 1982 года выходило в эфир подпольное «Радио Солидарность». Профсоюз сохранял сеть подпольных ячеек. Популярность «Солидарности» в обществе не уменьшилась. Попытка Ярузельского создать Патриотическое движение национального возрождения (PRON) во главе с ПОРП провалилась, так как движение не пользовалось народной поддержкой.

Однако массовые протестные акции в период военного положения были единичны и сравнительно легко пресекались властями. Так, попытка организовать 10 ноября 1982 года, во вторую годовщину образования «Солидарности», всеобщую забастовку не удалась.

Поскольку активного сопротивления не было, режим военного положения постепенно смягчался, а 22 июля 1983 года оно было отменено. Власти оказались неспособны справиться с экономическим кризисом и не смогли заручиться поддержкой общества. В конце 80-х годов в связи с новой волной забастовок Ярузельский вынужден был пойти на переговоры с Лехом Валенсой и другими ранее интернированными лидерами «Солидарности». В результате в июне 1989 году в Польше состоялись первые относительно свободные выборы, власть коммунистов ушла в прошлое. Военное положение почти на 8 лет продлило агонию коммунистического режима в Польше, но спасти его не могло.

16 марта 2011 года Конституционный трибунал Польши признал указ Госсовета о введении военного положения от 12 декабря 1981 года противоречащим Конституции Польской Народной Республике. Еще в 2007 году против Войцеха Ярузельского, министра внутренних дел Чеслава Кищака и других коммунистических руководителей Польши начался судебный процесс по обвинению в незаконном введении военного положения и узурпации власти. В августе 2011 года Ярузельский был исключен из числа подсудимых по состоянию здоровья. Из-за преклонного возраста обвиняемых процесс так и не был доведен до приговора.

https://grani-ru-org.appspot.com/Society/History/m.283435.html