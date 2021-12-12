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Том Круз готовит звездам особые подарки на Рождество

Сражает наповал: Том Круз готовит звездам особые подарки на Рождество

Том Круз возобновляет свой сезон рождественских подарков, а члены избранного круга лиц уже с нетерпением ждут посылки от звезды серии фильмов «Миссия Невыполнима».

Речь идет о фирменных кокосовых тортах от суперзвезды. Актер заказывает приготовленное по особому рецепту блюдо у маленькой семейной пекарни в Лос-Анджелесе.

В этом году, одной из первых обладательниц «Торта от Тома Круза» стала актриса Рози О’Доннелл. По ее словам, он столь же сногсшибателен на вкус, что и раньше.

В разное время обладателями заветного подарка становились: Генри Кавилл, Рене Зеллвегер, Кирстен Данст, Джимми Фэллон, Коби Смолдерс и многие другие.

12 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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