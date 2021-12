IMDb назвал главный фильм года Ученые назвали необходимое для защиты от омикрона количество доз Pfizer » Скончался основатель группы The Monkees Майкл Несмит Основатель, вокалист и гитарист группы The Monkees Майкл Несмит умер в возрасте 78 лет В возрасте 78 лет умер один из основателей, вокалист и гитарист американской группы The Monkees Майкл Несмит. Об этом пишет Rolling Stone со ссылкой на семью артиста. Артист скончался в своем доме в Калифорнии в пятницу, 10 декабря. Отмечается, что в 2018 году сообщалось о проблемах со здоровьем Несмита. Позже сам музыкант признался, что четыре раза переносил шунтирование сердца. Роберт Майкл Несмит родился 30 декабря 1942 года в городе Хьюстон, штат Техас. В детстве он пел в хоре, участвовал в школьном драматическом кружке. В 1962 году поступил в колледж, где встретил Джона Лондона, своего будущего партнера по музыкальной группе. The Monkees были основаны в 1965 году. Неоднократно отмечалось, что группа была первым бойз-бэндом, созданным музыкальными продюсерами, чтобы затмить славу британских The Beatles в США. Среди наиболее известных песен коллектива такие песни, как I’m a Believer и Daydream Believer. В 1971 году The Monkees распались после ухода Несмита.