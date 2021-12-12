 
«  
  »

Неизвестные взломали аккаунт в Twitter премьера Индии, сообщив, что страна официально признала биткоин

Аккаунт в Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди, у которого насчитывается 73,4 млн подписчиков, взломали. Об этом сообщает его канцелярия.

«Учетная запись в Twitter Нарендры Моди была на очень короткое время нарушена. О проблеме было сообщено в Twitter и аккаунт был восстановлен», — отмечается в сообщении.

Неизвестные опубликовали твит о том, что Индия якобы официально приняла биткоин в качестве платежного средства, и что страна закупила цифровую валюту, которую она будет распространять среди граждан.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов сказал, что ведомство разработало нормы, регулирующие обращение криптовалюты.

«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», — уточнил он.

Исторического максимума стоимость биткоина достигла 14 апреля 2021 года — $64,9 тыс.

12 декабря, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  