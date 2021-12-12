Не стало Кэйко Нобумото, сценаристки «Ковбой Бибоп» и «Однажды в Токио»

Кэйко Нобумото скончалась 1 декабря от рака пищевода. Ей было 57 лет. О смерти Нобумото сообщил её давний коллега Дай Сато, вместе с которым она работала в том числе над «Волчьим дождём» и «Ковбоем Бибопом».

Нобумото известна как создательница манги и аниме «Волчий дождь». Она также работала над сценариями нескольких эпизодов «Ковбоя Бибопа», вместе с Сато курировала его общую сюжетную композицию. Среди других её работ — сценариий Macross Plus, отдельных серий «Самурая Чамплу» и «Космического Денди». Вместе с Сатоси Коном она занималась сценарием его аниме-фильма «Однажды в Токио» (Tokyo Godfathers).