Байден снова предупредил Путина: Россия заплатит страшную цену, если нападет на Украину

В субботу, выступая перед журналистами, президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину, что Россия заплатит «страшную цену» и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если нападет на Украину.

Байден сказал, что возможность отправки американских войск в Украину в случае российского вторжения «никогда не обсуждалась», хотя от США и НАТО потребуется направить дополнительные силы на восточные фланги альянса для усиления и защиты стран-союзниц.

«Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину… что, если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными», — заявил Байден после своего выступления, посвященного ликвидации последствий смертоносных торнадо, обрушившихся на Соединенные Штаты в конце нынешней недели.

Байден, который недавно в течение двух часов разговаривал с Путиным по видеосвязи, напомнил, что он четко дал понять российскому лидеру: положение России в мире «резко» изменится в случае ее вторжения в Украину.

В свою очередь в субботу, после встречи в английском Ливерпуле, главы МИД стран «Большой семерки» направили аналогичное сообщение в Москву, предупредив Кремль об ужасных последствиях любого вторжения в Украину и призвав его вернуться за стол переговоров.

Украина обвиняет Россию в том, что последняя сосредоточила на границе мощную военную группировку для подготовки возможного крупномасштабного наступления.

Москва отрицает планирование какого-либо нападения и в свою очередь обвиняет Киев и Вашингтон в намеренной дестабилизации ситуации и заявляет, что России нужны гарантии собственной безопасности перед лицом приблизившейся к ее границам военной инфраструктуры НАТО.