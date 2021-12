Житель Германии работал дома и упал по пути от кровати к компьютеру — суд счел это производственной травмой » Ракета New Shepard совершила суборбитальный полет с туристами Ракета США New Shepard совершила коммерческий суборбитальный полет с шестью туристами Фото: Reuters Американская ракета New Shepard совершила коммерческий суборбитальный полет, на ее борту находились шесть туристов. Разработавшая ракету компания Blue Origin вела трансляцию ее запуска на YouTube. Ракета отправилась в космос со стартовой площадки Corn Ranch в штате Техас в 9.45 по местному времени. Путешествие шестерых членов экипажа длилось более 10 минут. На борту находились дочь первого совершившего полет в космос гражданина США Алана Шепарда Лора Шепард, а также ведущий телевизионного шоу ABC Good Morning America Майкл Страхан. Помимо этого, в путешествие отправились четыре туриста — Дилан Тейлор, Эван Дик, Лейн Бесс и Кэмерон Бесс.