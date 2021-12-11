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Ракета New Shepard совершила суборбитальный полет с туристами

Ракета США New Shepard совершила коммерческий суборбитальный полет с шестью туристами

Фото: Reuters

Американская ракета New Shepard совершила коммерческий суборбитальный полет, на ее борту находились шесть туристов. Разработавшая ракету компания Blue Origin вела трансляцию ее запуска на YouTube.

Ракета отправилась в космос со стартовой площадки Corn Ranch в штате Техас в 9.45 по местному времени. Путешествие шестерых членов экипажа длилось более 10 минут.

На борту находились дочь первого совершившего полет в космос гражданина США Алана Шепарда Лора Шепард, а также ведущий телевизионного шоу ABC Good Morning America Майкл Страхан. Помимо этого, в путешествие отправились четыре туриста — Дилан Тейлор, Эван Дик, Лейн Бесс и Кэмерон Бесс.

11 декабря, 2021 | Category: Наука, Новости, США

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