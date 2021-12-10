Новый руководитель МИД ФРГ предсказал, что Россия «заплатит высокую цену», если решится нарушить границу Украины Не враховує пропозиції діаспори: Світовий Конгрес Українців розкритикував закон про множинне громадянство » Певица Тейлор Свифт предстанет перед судом по обвинению в плагиате Американскую певицу и киноактрису Тейлор Свифт ждет суд присяжных — ее обвиняют в незаконном использовании фрагментов чужого текста. Претензии к Свифт заключаются в том, что в ее хите 2014 года Shake It Off повторились слова из сингла Playas Gon’ Play женской группы 3LW (3 Little Women, или «Три маленькие женщины»), вышедшего в 2001 году. Оба трека содержат вариации фраз «players gonna play» («игроки будут играть») и «haters gonna hate» («ненавистники будут ненавидеть»). Сначала окружной судья Майкл Фицджеральд отклонил иск, заявив, что текст песни слишком банален, чтобы его защищало авторское право. В своем постановлении он процитировал 13 еще более ранних песен, исполненных другими группами, в которых использовались похожие слова. «В начале 2000-х годов поп-культура была достаточно напичкана образами игроков и ненавистников, чтобы считать фразы «игроки будут играть» или «ненавистники будут ненавидеть» более креативными, чем «бегуны будут бежать», «барабанщики будут барабанить» или «пловцы будут плавать», — написал Фицджеральд. «Образ героя произведения, действующего в соответствии со своей сущностью, вовсе не креативен, он банален. Таким образом, обсуждаемые тексты […] слишком кратки, неоригинальны и некреативны, чтобы опираться на защиту в соответствии с Законом об авторском праве», — резюмировал судья. Однако авторы песен Шон Холл и Натан Батлер обжаловали решение окружного суда, и федеральный апелляционный суд его отменил, дело вернули Фицджеральду. Свифт потребовала вынесения упрощенного судебного решения — немедленного постановления о том, что она не нарушала авторские права, — но получила отказ. «Несмотря на то, что произведения заметно отличаются, есть и значительные сходства в использовании слов, их последовательности и структуре», — объяснил судья. «Суд не уверен, что здравомыслящие присяжные не увидят существенного сходства между лирическими формулировками, расположением слов или поэтической структурой этих двух произведений», — добавил он. Адвокаты Холла и Батлера приветствовали это решение, заявив, что суд поступил правильно. Би-би-си обратилась за комментарием к представителям Тейлор Свифт. Дата судебного разбирательства еще не объявлена. Песня «Playas Gon’ Play» стала для группы 3LW второстепенным хитом. Впоследствии Холл написал и продюсировал песни для Джастина Бибера и «Марун файв», а Батлер работал с «Бэкстрит бойз» и Лютером Вандроссом. «Shake It Off» («Встряхнись») Тейлор Свифт — самый продаваемый сингл в ее карьере, он возглавлял чарты США и занял второе место в Британии, уступив лишь песне «All About That Bass» Меган Трейнор. bbc.com