Певица Тейлор Свифт предстанет перед судом по обвинению в плагиате

Американскую певицу и киноактрису Тейлор Свифт ждет суд присяжных — ее обвиняют в незаконном использовании фрагментов чужого текста.
Претензии к Свифт заключаются в том, что в ее хите 2014 года Shake It Off повторились слова из сингла Playas Gon’ Play женской группы 3LW (3 Little Women, или «Три маленькие женщины»), вышедшего в 2001 году.
Оба трека содержат вариации фраз «players gonna play» («игроки будут играть») и «haters gonna hate» («ненавистники будут ненавидеть»).
Сначала окружной судья Майкл Фицджеральд отклонил иск, заявив, что текст песни слишком банален, чтобы его защищало авторское право.
В своем постановлении он процитировал 13 еще более ранних песен, исполненных другими группами, в которых использовались похожие слова.
«В начале 2000-х годов поп-культура была достаточно напичкана образами игроков и ненавистников, чтобы считать фразы «игроки будут играть» или «ненавистники будут ненавидеть» более креативными, чем «бегуны будут бежать», «барабанщики будут барабанить» или «пловцы будут плавать», — написал Фицджеральд.
«Образ героя произведения, действующего в соответствии со своей сущностью, вовсе не креативен, он банален. Таким образом, обсуждаемые тексты […] слишком кратки, неоригинальны и некреативны, чтобы опираться на защиту в соответствии с Законом об авторском праве», — резюмировал судья.
Однако авторы песен Шон Холл и Натан Батлер обжаловали решение окружного суда, и федеральный апелляционный суд его отменил, дело вернули Фицджеральду.
Свифт потребовала вынесения упрощенного судебного решения — немедленного постановления о том, что она не нарушала авторские права, — но получила отказ.
«Несмотря на то, что произведения заметно отличаются, есть и значительные сходства в использовании слов, их последовательности и структуре», — объяснил судья.
«Суд не уверен, что здравомыслящие присяжные не увидят существенного сходства между лирическими формулировками, расположением слов или поэтической структурой этих двух произведений», — добавил он.
Адвокаты Холла и Батлера приветствовали это решение, заявив, что суд поступил правильно. Би-би-си обратилась за комментарием к представителям Тейлор Свифт.
Дата судебного разбирательства еще не объявлена.
Песня «Playas Gon’ Play» стала для группы 3LW второстепенным хитом. Впоследствии Холл написал и продюсировал песни для Джастина Бибера и «Марун файв», а Батлер работал с «Бэкстрит бойз» и Лютером Вандроссом.
«Shake It Off» («Встряхнись») Тейлор Свифт — самый продаваемый сингл в ее карьере, он возглавлял чарты США и занял второе место в Британии, уступив лишь песне «All About That Bass» Меган Трейнор.
bbc.com
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