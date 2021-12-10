Дженнифер Энистон разоткровенничалась о детях

Дженнифер Энистон — одна из тех актрис, которые будучи в зрелом возрасте, не имеют детей. 52-летняя звезда не любит эту тему, однако накануне в интервью Hollywood Reporter прокомментировала сплетни о себе, отвечая на вопрос о том, как внимание общества к ее личной жизни отразилось на ее карьере.

«Ну, люди, конечно, проецируют на тебя, и все такое, но моя работа заключается в том, чтобы сказать: “Послушайте, я покажу вам, на что я способна, а вы решите, хотите ли вы подписаться”. Итак, ты веселишься, берешь на себя эти странные роли, тебе на все плевать, ты наслаждаешься собой, помнишь, что у тебя прекрасная компания друзей и твоя жизнь благословенна, и делаешь все, что можешь», — заявила актриса.

Звезда добавила, что обсуждения материнства ранее сильно досаждали ей.

«Раньше я принимала все это очень близко к сердцу — слухи о беременности и все эти высказывания вроде: “О, она предпочла карьеру детям”. Но вы же понятия не имеете, что происходит со мной лично с медицинской точки зрения, почему я не могу или могу иметь детей? Они ничего не знают, и это было очень обидно и попросту мерзко», — сказала Энистон.

Сейчас актриса стала спокойнее относиться к таким разговорам и в интервью даже пошутила на этот счет: